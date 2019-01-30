Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс

З наступного місяця українців чекає нова порція реформ та змін. Вже в лютому 2019 hjre почнемо платити за новою схемою за електроенергію, отримаємо лібералізацію на валютному ринку та покращений сервіс від Приватбанку. А педагоги почнуть добровільну сертифікацію.

Що зміниться в лютому в Україні – з'ясовував 24 канал.

Валютні послаблення від НБУ

Нацбанк ще в січні затвердив і оприлюднив усі нормативно-правові акти – основу для ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої Законом України "Про валюту і валютні операції".

Нове регулювання передбачає низку послаблень на валютному ринку. Вони полегшать ведення бізнесу та поліпшать інвестиційну привабливість України.

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З 7 лютого почнуть діяти наступні послаблення:

- вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;

- скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тисяч гривень;

- дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);

- скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх замінить система е-лімітів (2 мільйони євро/рік для юридичних осіб, 50 тисяч євро/рік для фізичних осіб);

- скасовуються санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків;

- скасовується обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань;

- дозволяється укладання валютних форвардів для хеджування експортно-імпортних та боргових операцій;

- дозволяється здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України;

- скасовується процедура реєстрації зовнішніх запозичень;

- дозволяється оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту купівлі готівкової валюти – до 150 тисяч гривень/день в еквіваленті);

- дозволяється банкам продавати своїм клієнтам державні цінні папери, номіновані в іноземній валюті, за іноземну валюту;

- дозволяється укладання банками валютних свопів з резидентами та нерезидентами;

- дозволяються безлімітні інвестиції банків в цінні папери інвестиційного класу;

- збільшується ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб – з 15 до 150 тисяч гривень/рік;

- збільшується ліміт на купівлю банківських металів фізичними та юридичним особами з 3,21 тройської унції на тиждень (100 г) до еквівалента 150 тисяч гривень/день (без обмежень для юридичних осіб, що ведуть діяльність, пов’язану з використанням банківських металів);

- дозволяється юридичним особам ввезення-вивезення банківських металів, якщо це передбачено їх статутом;

- дозволяється резидентам внесення платежів у іноземній валюті під час страхування життя;

- дозволяється здійснювати інвестиції та кредитувати резидентів з рахунку ЛОРО в гривнях банку-нерезидента;

- банкам-нерезидентам дозволяється купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку ЛОРО;

- дозволяється купувати і накопичувати іноземну валюту на рахунку для виплат за зовнішніми запозиченнями;

- скасовується подвійний контроль за операціями з експорту продукції – валютний нагляд здійснюватиме лише той банк, який отримав інформацію про відповідну митну декларацію;

- дозволяється здійснення інвестицій в Україну не тільки у валютах першої, а й другої групи класифікатора валют;

- уніфіковано переміщення валютних цінностей через кордон.



НБУ лібералізує валютний ринок у лютому

Нові платіжки за електроенергію

З 1 лютого кожен споживач отримає загальний платіжний документ з новими реквізитами. У платіжці буде два окремих рядки: за послуги розподілу і за послуги постачання електроенергії.

При цьому оператори системи розподілу займатимуться тільки розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж. А компанія-постачальник, окрім постачання електроенергії споживачам, ще й відповідатиме за нарахування платежів і розрахунки. Однак якщо ви маєте заборгованість за електроенергію за минулий рік – можете отримати дві платіжки. Оскільки борг не переходить до нового постачальника, а його треба буде заплатити тій компанії, яка минулого року відповідала за постачання електроенергії.

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Нова робота Приват 24

З лютого планують запустити оновлений додаток Приват 24.

Головні нововведення:

- можливість додати в сервіс картки інших банків (будуть доступні: переказ за рахунками, поповнення мобільного, оплата комуналки);

- аналітика витрат;

- шаблони;

- пошук за додатком.

В оновленій версії будуть зміни в зовнішньому вигляді додатку: акцент роблять на рахунок – він виведений на головний екран, а переглянути його можна свайпом.

Стара версія програми працюватиме до кінця 2019 року.

Добровільна сертифікація вчителів

До 1 лютого триває реєстрація для участі в пілотному проекті сертифікації педагогічних працівників.

Процедура сертифікації складатиметься із 3-х етапів:

- експертне оцінювання професійних компетентностей учасника через вивчення практичного досвіду їх роботи;

- самооцінювання учасником власної педагогічної майстерності (е-портфоліо);

- оцінювання фахових знань та умінь учасника через незалежне тестування.

Вивчення практичного досвіду роботи вчителя відбуватиметься в закладі освіти, де він працює. Організацію цього процесу здійснюватиме Державна служба якості освіти та її територіальні органи.

Безпосередньо оцінювання проводитимуть незалежні освітні експерти (щонайменше два), які попередньо пройдуть відбір та необхідне навчання.

З середини лютого і до кінця травня триватиме перший період – експерти виїжджатимуть до учасників сертифікації. Про їхній візит вчитель отримає попередження на електронну пошту не пізніше ніж за 3 дні до приїзду. Кожного учасника експерти відвідуватимуть тільки 1 раз.

Другий період оцінювання вчителів експертами заплановано з вересня до жовтня 2019-го.

Критерії та порядок оцінювання практичного досвіду вже готові, і МОН обіцяє найближчим часом оприлюднити їх на своєму сайті.

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