18:09
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Что будет с выплатами по безработице в период карантина

      - Читати новину українською

      Внедрение карантина никак не повлияет на выплату пособия по безработице. Кроме того, Государственная служба занятости продолжает работать в штатном режиме, правда, клиентам предоставлять услуги дистанционно.

      Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного центра занятости.

      Актуально Украинские банки временно закрыли часть отделений и ввели ограничения: список

      Есть случаи размещения непроверенной и некорректной информации, которая может привести к неправильному пониманию своих прав безработными гражданами. Однако финансовые обязательства службы занятости перед безработными выполняются в соответствии с действующим законодательством,
      – уверяют там.

      Также в службе занятости сообщили о том, как будут работать в период карантина на территории Украины.

      Временные особенности обслуживания клиентов:

      • В каждом центре занятости размещается объявление о временном порядке работы учреждения, адреса электронной почты центра занятости, номер телефона дежурного специалиста, номер телефона горячей линии областного центра занятости и тому подобное.
      • Прием документов от клиентов осуществляется с помощью электронной почты или через ящики для приема корреспонденции, расположенных в каждом центре занятости. Обработка документов проходит ежедневно.
      • Количество клиентов, которые могут одновременно находиться в помещении центра занятости, составляет не более 10 человек.

      Если вы уже зарегистрированы как безработный (рекомендации):

      • Карьерный советник будут коммуницровать с вами посредством телефонной или электронной связи в соответствии с предоставленными контактов при регистрации. Если ваши контакты изменились, с советником рекомендуют связаться по горячей линии областного центра занятости.
      • В период карантина отдается предпочтение взаимодействию с карьерным советником без посещения центра занятости, то есть в дистанционном режиме.
      • Посещение центра занятости, которое было назначено до введения карантина, переносится на другую дату.

      Какие карантинные меры действуют в Украине

      • По всей территории Украины от 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыли метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.
      • В некоторых городах (Черновцы, Луцк, Ужгород) полностью прекратили движение общественного транспорта.
      • Во всех городах и селах Украины закрыли рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.

      коронавірус карантин обмеження в УкраїніКарантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Безработица Деньги Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:56 Продукты, доллар и маски: как спекулянты влияют на цены во время кризиса
      Юлія Поскробок
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      сегодня , 17:00 Удар по малому и среднему бизнесу: как улучшить финансовую ситуацию
      Тимофій Милованов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук