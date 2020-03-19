Что будет с выплатами по безработице в период карантина

Внедрение карантина никак не повлияет на выплату пособия по безработице. Кроме того, Государственная служба занятости продолжает работать в штатном режиме, правда, клиентам предоставлять услуги дистанционно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного центра занятости.

Актуально Украинские банки временно закрыли часть отделений и ввели ограничения: список

Есть случаи размещения непроверенной и некорректной информации, которая может привести к неправильному пониманию своих прав безработными гражданами. Однако финансовые обязательства службы занятости перед безработными выполняются в соответствии с действующим законодательством,

– уверяют там.

Также в службе занятости сообщили о том, как будут работать в период карантина на территории Украины.

Временные особенности обслуживания клиентов:

В каждом центре занятости размещается объявление о временном порядке работы учреждения, адреса электронной почты центра занятости, номер телефона дежурного специалиста, номер телефона горячей линии областного центра занятости и тому подобное.

Прием документов от клиентов осуществляется с помощью электронной почты или через ящики для приема корреспонденции, расположенных в каждом центре занятости. Обработка документов проходит ежедневно.

Количество клиентов, которые могут одновременно находиться в помещении центра занятости, составляет не более 10 человек.

Если вы уже зарегистрированы как безработный (рекомендации):

Карьерный советник будут коммуницровать с вами посредством телефонной или электронной связи в соответствии с предоставленными контактов при регистрации. Если ваши контакты изменились, с советником рекомендуют связаться по горячей линии областного центра занятости.

В период карантина отдается предпочтение взаимодействию с карьерным советником без посещения центра занятости, то есть в дистанционном режиме.

Посещение центра занятости, которое было назначено до введения карантина, переносится на другую дату.

Какие карантинные меры действуют в Украине

По всей территории Украины от 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыли метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.

В некоторых городах (Черновцы, Луцк, Ужгород) полностью прекратили движение общественного транспорта.

Во всех городах и селах Украины закрыли рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.

Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала