Що буде з виплатами по безробіттю у період карантину
Впровадження карантину ніяк не вплине на виплату допомоги по безробіттю. Окрім того, Державна служба зайнятості продовжує працювати у штатному режимі, щоправда, клієнтам надаватимуть послуги дистанційно.
Про це мовиться у повідомленні пресслужби Державного центру зайнятості.
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Є випадки розміщення неперевіреної та некоректної інформації, що може призвести до неправильного розуміння своїх прав безробітними громадянами. Однак фінансові зобов’язання служби зайнятості перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства,
– запевняють там.
Також у службі зайнятості повідомили про те, як працюватимуть у період карантину на території України.
Тимчасові особливості обслуговування клієнтів:
- У кожному центрі зайнятості розміщується оголошення про тимчасовий порядок роботи установи, адреси електронної пошти центру зайнятості, номер телефону чергового фахівця, номер телефону гарячої лінії обласного центру зайнятості тощо.
- Прийом документів від клієнтів здійснюється за допомогою електронної пошти або через скриньки для прийому кореспонденції, що розміщені у кожному центрі зайнятості. Опрацювання документів проходить щоденно.
- Кількість клієнтів, які можуть одночасно перебувати у приміщенні центру зайнятості, становить не більше 10 осіб.
Якщо ви вже зареєстровані як безробітний (рекомендації):
- Кар’єрний радник комунікуватиме з вами засобами телефонного чи електронного зв’язку відповідно до наданих контактів при реєстрації. Якщо ваші контакти змінилися, з радником рекомендують зв’язатися через гарячу лінію обласного центру зайнятості.
- На період карантину віддається перевага взаємодії з кар’єрним радником без відвідування центру зайнятості, тобто у дистанційному режимі.
- Відвідування центру зайнятості, яке було призначено до запровадження карантину, переноситься на іншу дату.
Які карантинні заходи діють в Україні
- По всій території України від 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закрили метро. У маршрутках можна перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.
- У деяких містах (Чернівці, Луцьк, Ужгород) повністю припинили рух громадського транспорту.
- У всіх містах і селах України закрили ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.
Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу