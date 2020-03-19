Що буде з виплатами по безробіттю у період карантину

Впровадження карантину ніяк не вплине на виплату допомоги по безробіттю. Окрім того, Державна служба зайнятості продовжує працювати у штатному режимі, щоправда, клієнтам надаватимуть послуги дистанційно.

Про це мовиться у повідомленні пресслужби Державного центру зайнятості.

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Є випадки розміщення неперевіреної та некоректної інформації, що може призвести до неправильного розуміння своїх прав безробітними громадянами. Однак фінансові зобов’язання служби зайнятості перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства,

– запевняють там.

Також у службі зайнятості повідомили про те, як працюватимуть у період карантину на території України.

Тимчасові особливості обслуговування клієнтів:

У кожному центрі зайнятості розміщується оголошення про тимчасовий порядок роботи установи, адреси електронної пошти центру зайнятості, номер телефону чергового фахівця, номер телефону гарячої лінії обласного центру зайнятості тощо.

Прийом документів від клієнтів здійснюється за допомогою електронної пошти або через скриньки для прийому кореспонденції, що розміщені у кожному центрі зайнятості. Опрацювання документів проходить щоденно.

Кількість клієнтів, які можуть одночасно перебувати у приміщенні центру зайнятості, становить не більше 10 осіб.

Якщо ви вже зареєстровані як безробітний (рекомендації):

Кар’єрний радник комунікуватиме з вами засобами телефонного чи електронного зв’язку відповідно до наданих контактів при реєстрації. Якщо ваші контакти змінилися, з радником рекомендують зв’язатися через гарячу лінію обласного центру зайнятості.

На період карантину віддається перевага взаємодії з кар’єрним радником без відвідування центру зайнятості, тобто у дистанційному режимі.

Відвідування центру зайнятості, яке було призначено до запровадження карантину, переноситься на іншу дату.

Які карантинні заходи діють в Україні

По всій території України від 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.

Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закрили метро. У маршрутках можна перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.

У деяких містах (Чернівці, Луцьк, Ужгород) повністю припинили рух громадського транспорту.

У всіх містах і селах України закрили ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу