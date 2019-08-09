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      Что будет влиять на стоимость земли после отмены моратория

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      Цена земли после отмены моратория
      Цена земли после отмены моратория / Bianca Marolla на Pexels

      Владимир Зеленский уже в этом году планирует отменить мораторий на продажу земли. Цена за гектар будет зависеть от того, насколько либеральным будет рынок земли, то есть насколько ограниченным будет круг тех, кто может скупать землю.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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      По его словам, опыт других стран мира показывает, что чем меньше ограничений на рынке земли, тем выше стоимость земли. "Опыт богатый, ведь рынка земли сейчас нет только в шести странах мира. В Украине, конечно. А также в Венесуэле, Кубе, Северной Корее, Таджикистане и где-то в Африке, кажется, в Конго. В общем, приличная компания", – отметил Фурса .

      Так вот, накопленный в цивилизованном мире опыт говорит, что при прочих равных (условиях – 24 канал), ключевым является наличие или отсутствие ограничений на право собственности на землю. Если, например, покупать могут только физические лица по 100 гектаров в одни руки, то стоимость земли будет минимальна. А если покупать может кто угодно, и физические, и юридические лица любой юрисдикции, то цена будет максимальной,
      – пояснил аналитик.

      Он добавил: для Украины это означает, что если ввести жесткие ограничения, то земля будет так и стоить, как сейчас – примерно тысячу долларов за гектар.

      "А если сделать систему максимально либеральной, то ориентиром может стать Польша, где стоимость составляет примерно 10 тысяч долларов за гектар", – рассказал эксперт.

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      Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 9 августа 2019

      Что известно о рынке земли в Украине
      Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      скільки коштує земля
      По сколько в областях Украины продают землю под мораторием: инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Мораторий на продажу земли Рынок земли Новости недвижимости Украины Цены
      Источник: 24 канал
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