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      Що впливатиме на вартість землі після скасування мораторію

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      Ціна землі після скасування мораторію
      Ціна землі після скасування мораторію / Bianca Marolla на Pexels

      Володимир Зеленський вже цього року планує скасувати мораторій на продаж землі. Ціна за гектар залежатиме від того, наскільки ліберальним буде ринок землі, тобто наскільки обмеженим буде коло тих, хто може скуповувати землю.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

      Читайте також: Наскільки зростуть ціни на землю після скасування мораторію: думка експерта

      За його словами, досвід інших країн світу показує, що чим менше обмежень на ринку землі, тим вища вартість землі. "Досвід багатий, адже ринку землі зараз немає тільки в шести країнах світу. В Україні, звичайно. А також в Венесуелі, Кубі, Північній Кореї, Таджикистані і десь в Африці, здається, в Конго. Загалом, пристойна компанія", – зазначив Фурса.

      Так ось, накопичений в цивілізованому світі досвід говорить, що за інших рівних (умов – 24 канал), ключовою є наявність або відсутність обмежень на право власності на землю. Якщо, наприклад, купувати можуть лише фізичні особи по 100 гектарів в одні руки, то вартість землі буде мінімальна. А якщо купувати може хто завгодно, і фізичні і юридичні особи будь-якої юрисдикції, то ціна буде максимальною,
      – пояснив аналітик.

      Він додав: для України це означає, що якщо ввести жорсткі обмеження, то земля буде так і коштувати, як зараз – приблизно тисячу доларів за гектар.

      "А якщо зробити систему максимально ліберальною, то орієнтиром може стати Польща, де вартість складає приблизно 10 тисяч доларів за гектар", – розповів експерт.

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      Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 9 серпня 2019

      Що відомо про ринок землі в Україні
      Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

      Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди. 

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

      скільки коштує земля
      По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Ринок землі Мораторій на продаж землі Ціни
      Джерело: 24 канал
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