Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков

Хоть раз в жизни у ценителей крепких напитков возникал вопрос "в чем разница между коньяком и бренди?". Их сходство по цвету, консистенции и вкусу заставляет предположить, что это почти синонимичные названия. Однако, на самом деле все не так просто. Ведь любой коньяк – это бренди, но не любой бренди – это коньяк.

Как же разобраться во всех тонкостях потребления легендарного напитка, объясняют эксперты ТМ KOKTEBEL – мастера коньячного дела, которые недавно выпустили новый бренди на украинский рынок.

Существует множество версий, как появились коньяк и бренди. Некоторые рассказывают, что произошло это еще в далеком XVII веке, когда воинственные испанцы, которые находились во Франции в пригороде небольшого городка Коньяк, наткнулись на погреба, в которых долгое время хранился забытый виноградный спирт в бочках. Напиток, насытившись ароматами дубовых бочек, стал настолько приятным на вкус, что технологию было решено сохранить. В дальнейшем были подобраны лучшие сорта винограда, наиболее соответствующие для этого, время их сбора, выдержки и другие детали.

Несколько фактов о бренди

Разбираясь, в чем же отличие бренди от коньяка, стоит сначала определить, что же это такое и как он изготавливается. Говорят, что бренди изобрели совершенно случайно, и легенд по этому поводу немало. Само слово "бренди" появилось примерно в XVI веке и является сокращенной формой голландского слова "brandewijn" или немецкого "branntwien", что в переводе означает жженое вино и указывает на технологию производства, поскольку для цвета в напиток добавлялся жженый сахар (карамель). Англичане же перекрутили название на свой лад – brandy, что и закрепилось в мире.

Бренди – группа достаточно крепких алкогольных напитков, которые производятся на основе виноградного или фруктового сырья, путем их дистилляции. Прочность полученного напитка может колебаться в пределах 45-61% оборотов. Таким образом, получается, что бренди – это скорее технология приготовления, чем сам напиток. Главная разница между коньяком и бренди в том, что последний может быть изготовлен не только из виноградного сырья, но и с любого фруктового сока. Разновидностей их немало и каждый имеет свое название, но все равно остается бренди:

Киршвассер – бренди на вишневом соке, темный и насыщенный.

Кальвадос – яблочный бренди.

Фрамбуаз – малиновый вариант напитка, отличается невероятным вкусом и свежим запахом.

Чача и граппа – виноградные бренди.

Коньяк – это также бренди, но особенный.

Что же такое коньяк?

Коньяк – это самый известный виноградный бренди (40%), который получают путем двойной дистилляции.

Этот крепкий напиток изготавливают из определенных сортов винограда, который выращивают в провинции Cognac во Франции. Там напиток получил бешеную популярность и стал называться в честь родной местности. В отличие от других бренди, он имеет более насыщенный аромат и выдержанный вкус. Во многих странах Европы коньяком называется только тот напиток, который до сих пор производят во французской провинции. Тогда как в Украине ситуация несколько иная.

Разница между бренди и коньяком в Украине

В линейке KOKTEBEL есть как выдержанные коньяки, так и молодой бренди. В Украине их изготавливают по одинаковой технологии, путем двойной дистилляции вина с последующей выдержкой коньячного спирта в дубовых бочках. Бренд KOKTEBEL использует для производства этих напитков одинаковые спирты из Грузии. Однако в украинских маркетах бренди дешевле коньяка, что вовсе не означает, что он хуже. Единственное его отличие – срок выдержки. В частности, бренди считается более молодым напитком, он изготавливается из коньячных спиртов выдержкой от шести месяцев до трех лет. Тогда как спирты для коньяков выдерживают в дубовых бочках более 3 лет. Выбирать советуют в зависимости от способа применения. Так, бренди – идеальная основа под коктейли, тогда как коньяк следует употреблять в чистом виде, используя для этого специальные коньячные бокалы, помогающие раскрыть аромат напитка.

Однако уже вскоре "коньяк" из украинских прилавков исчезнет. В пределах соглашения об ассоциации с ЕС, с 2026 года Украина потеряет право на использование названия крепких напитков, изготавливаемых не из винограда из провинции Cognac. В то же время, производители смогут называть более выдержанный и ароматный напиток "Коньяк Украины", "Бренди Украины" или "Украинский бренди" (окончательное название вскоре определит законодательство).

Поэтому, как мы уже выяснили, бренди – это напиток, имеющий богатую историю и до сих пор он остается популярным во всем мире. Немало известных мастеров создали собственные интерпретации этого напитка, завоевали настоящее признание среди ценителей крепких напитков из разных стран. В частности, испанский бренди "Sandeman", греческий "Metаxa", итальянский "Bouton" и другие.

Благодаря изысканным коньячным спиртам и традиционному подходу к технологии изготовления напитка, украинское бренди ТМ KOKTEBEL ничем не уступает всемирно известным конкурентам.

Бренди KOKTEBEL. Гид по напиткам

Создатели напитка утверждают, что этот бренди был создан, чтобы стать не менее легендарным, как и коньяки ТМ KOKTEBEL.

ТМ KOKTEBEL – это классический бренди светло-янтарного цвета, из молодых спиртов с выдержкой от шести месяцев до трех лет. Он изготавливается по традиционному рецепту и имеет тонкий цветочно-ванильный аромат с умеренно жгучим вкусом и нежным привкусом орехов.

Бренди можно употреблять не только как диджестив в чистом виде. Благодаря своему мягкому вкусу он прекрасно подходит как основа для коктейлей и освежающих лонг-дринкс, смешанных со льдом и колой.

Но о бренди, как основу для коктейлей, мы расскажем чуть позже. Следите дальше за нашими публикациям и спецпроектами...