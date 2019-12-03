Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв

Хоч раз у житті у поціновувачів міцних напоїв виникало питання "в чому різниця між коньяком та бренді?". Їхня схожість за кольором, консистенцією та смаком змушує припустити, що це майже синонімічні назви. Проте, насправді все не так просто. Адже, будь-який коньяк – це бренді, але не будь-який бренді – це коньяк.

Як же розібратися у всіх тонкощах споживання легендарного напою, пояснюють експерти ТМ KOKTEBEL – майстри коньячної справи, які нещодавно випустили новий бренді на український ринок.

Існує безліч версій, як з’явилися коньяк та бренді. Деякі розповідають, що сталося це ще в далекому XVII столітті, коли войовничі іспанці, що знаходились у Франції в передмісті невеликого містечка Коньяк, наткнулися на льохи, в яких довгий час зберігався забутий виноградний спирт у діжках. Напій, наситившись ароматами дубових діжок, став настільки приємним на смак, що технологію було вирішено зберегти. Надалі були підібрані кращі сорти винограду, найбільш відповідні для цього, час їх збору, витримки та інші подробиці.

Декілька фактів про бренді

Розбираючись, в чому ж відмінність бренді від коньяку, варто спершу визначити, що ж це таке і як він виготовляється. Кажуть, що бренді винайшли абсолютно випадково, та й легенд з цього приводу є чимало. Саме слово "бренді" з'явилось приблизно у XVI столітті та є скороченою формою голландського слова "brandewijn" або німецького "branntwien", що у перекладі означає палене вино і вказує на технологію виробництва, оскільки для кольору в напій додавався палений цукор (карамель). Англійці ж перетворили назву на свій лад – brandy, що і закріпилась у світі.

Бренді – група досить міцних алкогольних напоїв, які виробляються на основі виноградної або ж фруктової сировини, шляхом їх дистиляції. Міцність отриманого напою може коливатися в межах 45–61% обертів. Таким чином, виходить, що бренді – це скоріше технологія приготування, ніж сам напій. Головна різниця між коньяком і бренді в тому, що останній може бути виготовлений не тільки з виноградної сировини, але і з будь–якого фруктового соку. Різновидів їх чимало і кожен має свою назву, проте все одно залишається бренді:

Кіршвассер – бренді на вишневому соку, темний і насичений.

Кальвадос – яблучний бренді.

Фрамбуаз – малиновий варіант напою, що відрізняється неймовірним смаком і свіжим запахом.

Чача і граппа – виноградні бренді.

Коньяк – це також бренді, але особливий.

Що ж таке коньяк?

Коньяк – це найвідоміший виноградний бренді (40%), що отримують шляхом подвійної дистиляції.

Цей міцний напій виготовляють з певних сортів винограду, який вирощують у провінції Cognac у Франції. Саме там напій отримав шалену популярність і став називатися на честь рідної місцевості. На відміну від інших бренді, він має більш насичений аромат та витриманий смак. В багатьох країнах Європи коньяком називається лише той напій, який і досі виробляють у французькій провінції. Тоді як в Україні ситуація дещо інша.

Різниця між бренді та коньяком в Україні

У лінійці KOKTEBEL є як витримані коньяки, так і молодий бренді. В Україні їх виготовляють за однаковою технологією, шляхом подвійної дистиляції вина з подальшою витримкою коньячного спирту в дубових діжках. Бренд KOKTEBEL використовує для виробництва цих напоїв однакові спирти з Грузії. Проте, в українських маркетах бренді дешевший за коньяк, що зовсім не означає, що він гірший. Єдина його відмінність – термін витримки. Зокрема, бренді вважається більш молодим напоєм, він виготовляється із коньячних спиртів витримкою від шести місяців до трьох років. Тоді, як спирти для коньяків витримують у дубових діжках понад 3 роки. Обирати радять залежно від способу вживання. Так, бренді – ідеальна основа під коктейлі, тоді як коньяк варто вживати у чистому вигляді, використовуючи для цього спеціальні коньячні бокали, що допомагають розкрити аромат напою.

Проте, вже незабаром "коньяк" з українських прилавків зникне. У межах угоди про асоціацію з ЄС, з 2026 року Україна втратить право на використання назви міцних напоїв, що виготовляються не з винограду із провінції Cognac. В той же час, виробники зможуть називати більш витриманий і ароматний напій "Коньяк України", "Бренді України" або ж "Український бренді" (остаточну назву невдовзі визначить законодавство).

Тож, як ми вже з’ясували, бренді – це напій, що має багату історію і до сьогодні він залишається популярним у всьому світі. Чимало відомих майстрів створили власні інтерпретації цього напою, що завоювали справжнє визнання серед поціновувачів міцних напоїв з різних країн. Зокрема, іспанський бренді "Sandeman", грецький "Metаxa", італійський "Bouton" тощо.

Завдяки вишуканим коньячним спиртам та традиційному підходу до технології виготовлення напою, український бренді ТМ KOKTEBEL нічим не поступається всесвітньовідомим конкурентам.

Бренді KOKTEBEL. Гід по напою



Творці напою стверджують, що цей бренді був створений, щоб стати не менш легендарним, як і коньяки ТМ KOKTEBEL.

ТМ KOKTEBEL – це класичний бренді світло-бурштинового кольору, з молодих спиртів із витримкою від шести місяців до трьох років. Він виготовляється за традиційним рецептом та має тонкий квітково-ванільній аромат із помірно пекучим смаком і ніжним присмаком горіхів.

Бренді можна вживати не лише як діджестив у чистому вигляді. Завдяки своєму м’якому смаку він чудово підходить, як основа для коктейлів та освіжаючих лонг-дрінкс, змішаних з льодом та колою.

Але про бренді, як основу для коктейлів, ми розкажемо трохи згодом. Слідкуйте далі за нашими публікаціями та спецпроектами…