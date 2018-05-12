Что дало изменение формата операции на Донбассе: объяснение штаба ООС

В штабе Операции Объединенных сил рассказали, что с изменением формата АТО на операцию Объединенных сил сделан шаг вперед по совершенствованию системы разведки вдоль линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

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На одном из наблюдательных постов на линии соприкосновения украинскими разведчиками обнаружена вражеская цель и координаты, переданные на пункт управления. Через мгновение командир подразделения принимает решение на уничтожение группы ДРГ противника. Раньше время на выявление, подтверждение и принятие решения относительно вражеских ДРГ занимало от двух до трех суток. Сейчас – это вопрос 1-2 минут,

– отмечают в штабе.

По словам начальника разведки Объединенных сил, на вооружение разведывательных наблюдательных постов уже поступили новейшие технические средства.

"Новейшая разведывательно-сигнализационная аппаратура значительно компактнее и мобильнее по сравнению с предыдущими образцами. Отдельно представлены несколько типов беспилотников, которые используются для "доразведки" враждебных целей, так и для переброски датчиков движения на линию соприкосновения, современные средства ночного видения, новейшие системы определения расстояния до цели и ее координат", – отметил офицер.

Он добавил, что в ближайшее время все разведывательные наблюдательные посты на переднем крае будут оборудованы новыми техническими средствами иностранного производства.

Новая аппаратура обеспечивает в разы быстрее обнаружение противника, днем ​​и ночью, при любых погодных условиях,

– добавили в штабе.