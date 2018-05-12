Що дала зміна формату операції на Донбасі: пояснення штабу ООС

У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що із зміною формату АТО на операцію Об'єднаних сил зроблено крок вперед з удосконалення системи розвідки уздовж лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

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На одному зі спостережних постів на лінії зіткнення українськими розвідниками виявлено ворожу ціль та координати, які передано на пункт управління. За мить командир підрозділу приймає рішення на знищення групи ДРГ противника. Раніше час на виявлення, підтвердження та прийняття рішення, щодо ворожих ДРГ займав від двох до трьох діб. Зараз – це питання 1-2 хвилин,

– зазначають у штабі.

За словами начальника розвідки Об’єднаних сил, на озброєння розвідувальних спостережних постів вже надійшли новітні технічні засоби.

"Новітня розвідувально-сигналізаційна апаратура є значно компактніша та мобільніша у порівнянні з попередніми зразками. Окремо представлені декілька типів дронів, які використовуються для "дорозвідки" ворожих цілей, так і для перекидання датчиків руху до лінію зіткнення, сучасні засоби нічного бачення, новітні системи визначення відстані до цілі та її координати", – зазначив офіцер.

Він додав, що вже найближчим часом всі розвідувальні спостережні пости на передньому краї буде обладнано новими технічними засобами іноземного виробництва.

Нова апаратура забезпечує в рази швидше виявлення противника, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов,

– додали у штабі.