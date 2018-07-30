Что делал Островский после наезда Hummer на девочку: свидетели обнародовали неизвестные детали

Свидетели смертельного ДТП в Киеве с участием "мажора" Кирилла Островского, в результате которого погибла 10-летняя девочка, утверждают, что молодой человек вообще не помогал потерпевшей. Также очевидцы утверждают, что тот сразу пытался спрятаться. По их словам, не было и грузовика, который якобы закрывала обзор Островскому.

24 канал сообщал, что вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе, проехав перед этим на красный свет, и после пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

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Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet. Впоследствии ему объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям. Если докажут вину, то мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Пока же он будет находиться под стражей без права внесения залога в течение 60 дней, то есть до 21 сентября 2018 года.

Как убеждает сам Островский и его адвокаты на суде, после инцидента он бросил машину и пытался помочь девочке. Однако эту версию опровергают очевидцы происшествия, передает ресурс "Вести".

Так, свидетели утверждают, что Островский немедленно попытался скрыться. Также, по их словам ни одного грузовика, которая якобы ограждали обзор, там не было. К слову, ранее родственники подозреваемого отмечали, что на месте аварии был припаркован грузовик, который якобы закрывала Островскому обзор.

Я шел по бульвару Леси Украинки, и сам момент удара видел. После того, как машина ударила ребенка, было слышно треск и крик матери. Зрелище было ужасным. Я тут же стал вызывать медиков, потому что увидел, что дела – плохи. Водитель с места ДТП уехал сразу же. Поехал вниз по Леси Украинки. Он даже не выходил из машины после аварии, не подходил к ребенку. После вызова "скорой" я позвонил в полицию и пошел, поэтому что все что там происходило, видеть было слишком трудно. Я до сих пор отхожу после этого зрелища,

– отметил мужчина по имени Арсений, которого, убеждает издание, правоохранители не опросили.

В комментарии ресурса о той ужасной ночи рассказала и женщина, проживающая в доме на бульваре Леси Украинки и которая якобы видела последствия аварии из окна – к ней также за показаниями правоохранители пока не обращались.

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"Здесь не надо быть экспертом, чтобы понять, что с места ДТП он уехал, ведь авария случилась вблизи аптеки, а от нее до бизнес-центра "Парус", где машину задержали, – минимум метров 200. Я не видела сам удар, но слышала ужасный крик женщины. Кстати, никакого грузовика на месте аварии не было вообще", – констатировала Анна.

Вместе с тем она добавила, что как полиция, так и "скорая" на место аварии прибыли очень оперативно.

Напомним, по словам политического эксперта Андрея Вигириінского, согласно статье, которую ему инкриминируют, Островский может получить условный срок всего лишь 3-5 лет.