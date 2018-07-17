Что делать, если покусала собака: советы от Супрун

Бешенство – смертельная инфекция и зачастую человек может заразиться этим опасным вирусом через укус зараженной собаки.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.



Как можно подцепить бешенство? Инфекция бешенства может попасть через укус животного (в 99% случаев это собаки) или попадания слюны невакцинированных от бешенства животных на участки кожи с порезами или царапинами или на поверхность слизистой оболочки. Кроме того, при укусе животного возможно заражение возбудителем столбняка.

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Инкубационный период бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года – в зависимости от различных факторов. То есть, симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укуса собаки,

– объяснила Супрун.

В Украине есть вакцина для профилактики бешенства



К сожалению, бешенство – смертельная инфекция, но своевременная помощь дает шанс на 100% спастись. К слову, в Украине есть более 39 тысяч доз французских вакцин для профилактики бешенства. Их используют для вакцинации людей, если есть подозрение, что животное может быть заражено возбудителем бешенства.



Что делать, если укусила собака: первая помощь



1. Немедленно и тщательно промойте пораженное место большим количеством воды с мылом. Эта простая процедура может спасти жизнь.



2. Дезинфицируйте рану антисептическим средством на основе спирта или йода.



3. Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Если вы не знаете, было ли животное здоровым – обязательно должны сделать прививку вакциной.

Если укусила собака – промойте рану с мылом и обратитесь к врачу



4. Если есть возможность – обратитесь в ветеринарную службу, чтобы они провели исследование животного на наличие инфекции. Если животное не заражено бешенством, то профилактическое лечение можно будет прервать.



5. Если животное невозможно найти и протестовать – необходимо провести полный курс профилактических прививок.



6. Всегда вакцинируйте от бешенства домашних животных – собак и кошек.



7. Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения. В частности, это касается ветеринаров, лесников и тех, кто работает с животными.

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