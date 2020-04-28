Что делать, если ваши соседи заваливают мусором квартиру

Карантин – это тяжелое испытание для любого, но представьте, как находиться каждый день дома, когда за стеной сосед устроил целую свалку. Полезные советы, как бороться с соседом с синдромом Плюшкина – читайте в материале 24 канала.

Горы мусора, которые собирают люди с "синдромом Плюшкина", становятся причиной множества пожаров в квартирах. Также такие "домашние свалки" – это вонь, плесень и нашествия тараканов и крыс, от которых страдают другие жильцы дома, сообщает DreamKyiv.

Читайте также Окультуриваемся, не выходя из дома: как путешествовать по миру во время карантина и учиться новому

Что могут сделать соседи человека, у которого "синдром Плюшкина":

Обратиться с жалобой в жилищно-эксплуатационную контору или управление дома. Важно: эта жалоба должна быть коллективной, ведь это усилит интерес коммунальщиков к проблеме.

эта жалоба должна быть коллективной, ведь это усилит интерес коммунальщиков к проблеме. Параллельно нужно обратиться в Контактный центр города, в котором вы проживаете.

Также сообщите о ситуации вашему участковому офицеру. Ведь он может повлиять на реагирование управляющих дома на вашу проблему и поощрить их уделить больше внимания.

Управляющие или ЖЭК должны инициировать сбор специальной комиссии в составе представителей РГА, районного управления санитарно-эпидемиологической службы, ГСЧС, специалистов-инфекционистов. Комиссия осматривает помещение "плюшкина" и составляет акт обследования квартиры.

Далее владельца помещения обяжут самостоятельно навести порядок в квартире. Если же он этого не сделает, то коммунальные службы, полиция, родственники или его соседи должны обратиться в суд и объяснить, что ситуация грозит окружающим. Ведь хлам может привести к пожару или распространению инфекций.

Если же человек не выполняет и решение суда, то необходимо обратиться в Государственную исполнительную службу, что инициирует принудительное исполнение решения суда вашим соседом– "Плюшкиным". Исполнительная служба решит, кто должен выполнить это решение. Например, те же коммунальщики.

Важные нюансы:

Если житель дома, который склонен к патологическому накоплению вещей, не открывает дверь и не идет ни с кем на контакт – дела плохи. Ведь в таком случае на законных основаниях попасть в квартиру нельзя. Исключением может быть пожар или утечка газа, тогда в его квартиру смогут войти экстренные службы.

Если поступает жалоба от соседей на такого человека и оказывается, что у него есть справка от психиатра о том, что он общественно опасен – врачи психиатрической помощи прибывают на вызов, оценивают ситуацию и человека помещают на принудительное лечение. Чтобы принудительно лечить "плюшкина", его надо признать недееспособным. Но для этого нужна экспертиза, которую нельзя провести без согласия больного.

Если сосед у себя в квартире разводит огонь, можно жаловаться в ГСЧС. Также следует извещать полицию, потому что тогда ГСЧС с полицией объединят усилия, чтобы максимально защитить обитателей дома от действий "плюшкина".

В случае, если сосед выбрасывает фекалии или мусор из окна, то следует зафиксировать это на фото или видео и обратиться к коммунальщикам и участковому. Ответственность за такие действия наступает согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от 340 до 1360 гривен.

За нарушение правил пользования жилыми домами и жилыми помещениями предусмотрена административная ответственность. Санкции статьи предусматривают штраф от 17 до 51 гривны и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц – от 51 до 119 гривен.

Что известно о "синдроме плюшкина"?Силлогомания или "синдром плюшкина" – это патологическое накопление вещей-хлама.



Одна из разновидностей навязчивого поведения проявляется в сборе, накоплении и хранении вещей, которые не нужны в повседневной жизни.