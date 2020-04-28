Що робити, якщо ваші сусіди завалюють сміттям квартиру

Карантин – це важке випробування для будь-кого, але уявіть, як перебувати кожного дня вдома, коли за стіною сусід влаштував ціле сміттєзвалище. Корисні поради, як боротися із сусідом з синдромом Плюшкіна – читайте в матеріалі 24 каналу.

Гори непотребу, які збирають люди зі "синдромом плюшкіна", стають причиною багатьох пожеж у квартирах. Також такі "домашні сміттєзвалища" – це сморід, пліснява та нашестя тарганів і щурів, від яких страждають інші мешканці будинку, повідомляє DreamKyiv.

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Що можуть зробити сусіди людини, яка має "синдром плюшкіна":

Звернутися зі скаргою до житлово-експлуатаційної контори чи управилетів будинку. Важливо: ця скарга має бути колективною, адже це посилить інтерес комунальників до проблеми.

ця скарга має бути колективною, адже це посилить інтерес комунальників до проблеми. Паралельно потрібно звернутися до Контактного центру міста, в якому ви проживаєте.

Також повідомте про ситуацію вашого дільничного офіцера. Адже він може вплинути на реагування управителів будинку на вашу проблему і заохотити їх приділити більше уваги.

Управителі або ЖЕК мають ініціювати збір спеціальної комісії у складі представників РДА, районного управління санітарно-епідеміологічної служби, ДСНС, фахівців-інфекціоністів. Комісія оглядає помешкання "плюшкіна" й складає акт обстеження квартири.

Далі власника помешкання зобов’яжуть самостійно навести лад у квартирі. Якщо ж він цього не зробить, то комунальні служби, поліція, родичі або його сусіди мають звернутися до суду й пояснити, що ситуація загрожує оточуючим. Адже мотлох може призвести до пожежі або поширення інфекцій.

Якщо ж людина не виконує й рішення суду, то необхідно звернутись до Державної виконавчої служби, що ініціює примусове виконання рішення суду вашим сусідом-"плюшкіним". Виконавча служба вирішить, хто має виконати це рішення. Наприклад, ті ж самі комунальники.

Важливі нюанси:

Якщо мешканець будинку, який схильний до патологічного накопичення речей, не відчиняє двері й не йде ні з ким на контакт – справи погані. Адже в такому разі на законних підставах потрапити до квартири не можна. Винятком може бути пожежа чи витік газу, тоді до його помешкання зможуть увійти екстрені служби.

Якщо надходить скарга від сусідів на таку людину й виявляється, що в неї є довідка від психіатра про те, що вона суспільно небезпечна — лікарі психіатричної допомоги прибувають на виклик, оцінюють ситуацію й людину поміщають на примусове лікування. Аби примусово лікувати "плюшкіна", його треба визнати недієздатним. Але для цього потрібна експертиза, яку не можна провести без згоди хворого.

Якщо сусід у себе в квартирі палить вогнища, можна скаржитися до ДСНС. Також слід сповіщати поліцію, бо тоді ДСНС із поліцією об'єднають зусилля, щоб максимально захистити мешканців будинку від дій "плюшкіна".

У разі, якщо сусід викидає фекалії чи сміття з вікна, то слід зафіксувати це на фото або відео та звернутися до комунальників і дільничного. Відповідальність за такі дії настає згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень.

За порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями передбачена адміністративна відповідальність. Санкції статті передбачають штраф від 17 до 51 гривні і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 51 до 119 гривень.

Що відомо про "синдром плюшкіна"? Силогоманія або "синдром плюшкіна" – це патологічне накопичення речей-непотребу.



Один із різновидів нав'язливої поведінки, що проявляється в збиранні, накопиченні та зберіганні речей, які не потрібні у повсякденному житті.