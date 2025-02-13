Окрім цього, Трамп також вважає, що в Україні в якийсь момент потрібно буде провести вибори. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що заявив Трамп про війну в Україні

Дональд Трамп погодився із заявами очільника Пентагону Піта Гегсета та повідомив, що, на його думку, Україна не зможе повністю повернути окуповані території й вступити в НАТО. Президент США також зазначив, що Сполучені Штати нададуть допомогу Києву, але хочуть, "щоб вона була безпечною".

Окрім цього, Трамп назвав країну, в якій має намір провести зустріч з Путіним та заявив, що не бачить загрози у діалозі з Росією без участі Зеленського. В Овальному кабінеті під час пресконференції він повідомив, що ймовірно, зустрінеться з російським диктатором у Саудівській Аравії.

Водночас американський президент додав, що очікує візит Путіна до США, а також власний приїзд до Росії.