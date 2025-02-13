Кроме этого, Трамп также считает, что в Украине в какой-то момент нужно будет провести выборы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что заявил Трамп о войне в Украине

Дональд Трамп согласился с заявлениями главы Пентагона Пита Гегсета и сообщил, что, по его мнению, Украина не сможет полностью вернуть оккупированные территории и вступить в НАТО. Президент США также отметил, что Соединенные Штаты окажут помощь Киеву, но хотят, "чтобы она была безопасной".

Кроме этого, Трамп назвал страну, в которой намерен провести встречу с Путиным и заявил, что не видит угрозы в диалоге с Россией без участия Зеленского. В Овальном кабинете во время пресс-конференции он сообщил, что вероятно, встретится с российским диктатором в Саудовской Аравии.

В то же время американский президент добавил, что ожидает визит Путина в США, а также собственный приезд в Россию.