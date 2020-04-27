Что делать с использованными перчатками и масками: советы Супрун
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что использованные маски и перчатки нельзя выбрасывать просто в мусорное ведро. О том, как правильно утилизировать средства индивидуальной защиты – читайте дальше.
Супрун отметила, что использованные медицинские маски нельзя выбрасывать на помойку, ведь это опасно для других людей. Кроме того, сильно засоряет окружающую среду. Об этом Супрун написала в фейсбуке.
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Как хранить защитные маски:
- Обработать антисептиком.
- Положить в целый пакет, устойчивый к механическим повреждениям, желательно с Zip lock.
- Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.
- Обязательно оставить этот пакет в недоступном месте для детей и домашних животных. Лучше всего – вне помещения, например, на балконе.
Если вы решили отдать использованные средства индивидуальной защиты на утилизацию в какую-либо из служб, обязательно узнайте, у них есть лицензия на работу с такими отходами. А также спросите о деталях – где и как будет происходить сбор, досортировка, переработка и утилизация, каким образом, на каком оборудовании,
– написала Супрун.
Где в Киеве можно сдать использованные медицинские отходы:
В Киеве планируют в ближайшее время создать десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, в каждом районе Киева. Там все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением требований.
- "Украина без мусора" будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции.
- ER-tec также собирают использованные маски и перчатки и правильно их утилизируют. Но перед сдачей нужно все правильно подготовить.