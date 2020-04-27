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      Що робити з використаними рукавичками і масками: поради Супрун

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      Що робити з використаними рукавичками і масками: поради Супрун
      Що робити з використаними рукавичками і масками / Unsplash

      Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що використані маски та рукавички не можна викидати просто у смітник. Про те, як правильно утилізувати засоби індивідуального захисту – читайте далі.

      Супрун зауважила, що використані медичні маски не можна викидати на смітник, адже це небезпечно для інших людей. Крім того, сильно засмічує довкілля. Про це Супрун написала у фейсбуці.

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      Як зберігати захисні маски

      • Обробити антисептиком.
      • Покласти у цілий пакет, стійкий до механічних пошкоджень, бажано із Zip lock.
      • Якщо такого пакета немає, можна використати звичайний, але міцно його зав'язати.
      • Обов'язково залишити цей пакет у недоступному місці для дітей та домашніх тварин. Найкраще – поза межами помешкання, наприклад, на балконі.

      Якщо ви вирішили віддати використані засоби індивідуального захисту на утилізацію до якоїсь зі служб, обов'язково дізнайтеся, чи у них є ліцензія на роботу з такими відходами. А також запитайте про деталі – де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація, в який спосіб, на якому обладнанні,
      – написала Супрун.

      Де у Києві можна здати використані медичні відходи:

      У Києві планують найближчим часом створити десять пунктів прийому засобів індивідуального захисту, у кожному районі Києва. Твм усі відходи збиратимуть та безпечно утилізуватимуть із дотриманням вимог.

      • "Україна без сміття" збиратиме їх на високотемпературне спалювання, але вже після відкриття станції. 
      • ER-tec також збирають використані маски й рукавички та правильно їх утилізують. Але перед здачею потрібно все правильно підготувати.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Уляна Супрун Здоров'я Новини Здоров'я
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