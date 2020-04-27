Що робити з використаними рукавичками і масками: поради Супрун

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що використані маски та рукавички не можна викидати просто у смітник. Про те, як правильно утилізувати засоби індивідуального захисту – читайте далі.

Супрун зауважила, що використані медичні маски не можна викидати на смітник, адже це небезпечно для інших людей. Крім того, сильно засмічує довкілля. Про це Супрун написала у фейсбуці.

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Як зберігати захисні маски

Обробити антисептиком.

Покласти у цілий пакет, стійкий до механічних пошкоджень, бажано із Zip lock.

Якщо такого пакета немає, можна використати звичайний, але міцно його зав'язати.

Обов'язково залишити цей пакет у недоступному місці для дітей та домашніх тварин. Найкраще – поза межами помешкання, наприклад, на балконі.

Якщо ви вирішили віддати використані засоби індивідуального захисту на утилізацію до якоїсь зі служб, обов'язково дізнайтеся, чи у них є ліцензія на роботу з такими відходами. А також запитайте про деталі – де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація, в який спосіб, на якому обладнанні,

– написала Супрун.

Де у Києві можна здати використані медичні відходи:

У Києві планують найближчим часом створити десять пунктів прийому засобів індивідуального захисту, у кожному районі Києва. Твм усі відходи збиратимуть та безпечно утилізуватимуть із дотриманням вимог.