19:01
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов

      5 Читати новину українською
      Что делать во время наводнения: инструкция
      Что делать во время наводнения: инструкция / Коллаж 24 канала

      Только в 2018 году Индонезию землетрясения всколыхнули 22 раза. И извержение вулкана там не редкость. И каждый раз за одной стихией приходила следующая – цунами и сильные наводнения. В результате – тысячи погибших, пропавших без вести и эвакуированных, разрушенная инфраструктура и дома.

      Вряд ли тема наводнений очень актуальна для Украины, а вот для украинских туристов, которые любят экзотических отдых – вполне. Никогда не знаешь, когда и где природа проявит активную часть себя. И как бы МИД Украины не предупреждало о неблагоприятных условиях для путешествия в тех или иных стран, отчаянные всегда найдутся.

      Читайте также: Как вести себя в толпе во время давки: инструкция

      Для наглядности: в конце декабря 2018 года спокойный вечер в популярном курорте в той же Индонезии превратился для них в кошмар. Внезапное цунами на северном побережье острова Ява смыло в океан несколько сотен человек, машины, деревья и дома.

      Поэтому 24 канал подготовил для вас инструкцию, как вести себя в чрезвычайной ситуации и спастись от наводнения.

      Что делать во время внезапного наводнения?​Если наводнение застало вас на улице:
      1. Это трудно – старайтесь не терять фокус, концетрацию, внимание и здравый смысл.
      2. Если вы оказались в воде, постарайтесь по течению плыть к ближайшему незатопленному месту.
      3. Снимите с себя одежду, которая усложняет вам движение. Также оставьте тяжелые предметы, сумки, рюкзаки – все, что делает невозможным ваше движение.
      4. Если вы выпустили в воду какую-то вещь, даже что-то ценное, ни в коем случае не наклоняйтесь и не "ныряйте" за ней. Вы можете захлебнуться.
      5. Будьте внимательны, чтобы не зацепиться/пораниться о предметы под водой. Не делайте резких движений.
      6. Найдите вблизи предметы, благодаря которым можно остаться на плаву.


      7. Ваша основная задача – как можно быстрее добраться до суши. Потому что длительное пребывание в холодной воде грозит переохлаждением, которое может привести к смерти.

      Если наводнение застало вас в доме (закрытом пространстве):

      1. Выключите свет и газ, отключите электроприборы.
      2. Подготовьте документы и самые необходимые вещи.
      3. При возможности отслеживайте новости об эвакуации.
      4. Выпустите животных (домашних или домашних) из закрытых помещений. Возможно, им удастся спастись.
      5. Будьте готовы к эвакуации по воде. Входить в лодку следует по одному, двигаясь к середине. Переполнять спасательные средства нельзя (в частности, это касается количества вещей, которые берете с собой).
      6. Если у вас нет возможности дождаться спасателей, то прыгать в воду надо в крайнем случае. Потому что опять же – длительное пребывание в холодной воде грозит переохлаждением, которое может привести к смерти. Лучше до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях. Дальше – сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас найти.
      7. Если вы оказались заблокированным в машине, вам оттуда надо как можно быстрее выбраться.

      После наводнения не пользуйтесь электросетью до полного осушения дома и ни в коем случае не употребляйте продукты, которые были подтоплены водой во время наводнения, даже консервацию. А воду надо кипятить. Все имущество, которое было затопленным, подлежит дезинфекции.

      Берегите себя!

      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      сегодня , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 2
      Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      сегодня , 18:50 Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      5
      Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      сегодня , 17:00 Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      Віталій Шабунін 675
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сегодня , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 90
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сегодня , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 251
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море: о чем говорится в документе
       25 октября 2018 , 10:20
      TVi: На нас давит налоговая милиция
       26 апреля 2012 , 14:49 9
      Главные новости футбола 2 декабря: результаты жеребьевки отбора на Евро-2020, Шахтер сыграл вничью с Олимпиком
       3 декабря 2018 , 07:00
      Голкипер, который заинтересовал Динамо и парировал пенальти от Роналду, шокировал сеть на престижном турнире
       19 января , 22:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук