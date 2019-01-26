Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов

Только в 2018 году Индонезию землетрясения всколыхнули 22 раза. И извержение вулкана там не редкость. И каждый раз за одной стихией приходила следующая – цунами и сильные наводнения. В результате – тысячи погибших, пропавших без вести и эвакуированных, разрушенная инфраструктура и дома.

Вряд ли тема наводнений очень актуальна для Украины, а вот для украинских туристов, которые любят экзотических отдых – вполне. Никогда не знаешь, когда и где природа проявит активную часть себя. И как бы МИД Украины не предупреждало о неблагоприятных условиях для путешествия в тех или иных стран, отчаянные всегда найдутся.

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Для наглядности: в конце декабря 2018 года спокойный вечер в популярном курорте в той же Индонезии превратился для них в кошмар. Внезапное цунами на северном побережье острова Ява смыло в океан несколько сотен человек, машины, деревья и дома.

Поэтому 24 канал подготовил для вас инструкцию, как вести себя в чрезвычайной ситуации и спастись от наводнения.

Что делать во время внезапного наводнения?​Если наводнение застало вас на улице:

1. Это трудно – старайтесь не терять фокус, концетрацию, внимание и здравый смысл.

2. Если вы оказались в воде, постарайтесь по течению плыть к ближайшему незатопленному месту.

3. Снимите с себя одежду, которая усложняет вам движение. Также оставьте тяжелые предметы, сумки, рюкзаки – все, что делает невозможным ваше движение.

4. Если вы выпустили в воду какую-то вещь, даже что-то ценное, ни в коем случае не наклоняйтесь и не "ныряйте" за ней. Вы можете захлебнуться.

5. Будьте внимательны, чтобы не зацепиться/пораниться о предметы под водой. Не делайте резких движений.

6. Найдите вблизи предметы, благодаря которым можно остаться на плаву.





7. Ваша основная задача – как можно быстрее добраться до суши. Потому что длительное пребывание в холодной воде грозит переохлаждением, которое может привести к смерти.



Если наводнение застало вас в доме (закрытом пространстве):



1. Выключите свет и газ, отключите электроприборы.

2. Подготовьте документы и самые необходимые вещи.

3. При возможности отслеживайте новости об эвакуации.

4. Выпустите животных (домашних или домашних) из закрытых помещений. Возможно, им удастся спастись.

5. Будьте готовы к эвакуации по воде. Входить в лодку следует по одному, двигаясь к середине. Переполнять спасательные средства нельзя (в частности, это касается количества вещей, которые берете с собой).

6. Если у вас нет возможности дождаться спасателей, то прыгать в воду надо в крайнем случае. Потому что опять же – длительное пребывание в холодной воде грозит переохлаждением, которое может привести к смерти. Лучше до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях. Дальше – сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас найти.

7. Если вы оказались заблокированным в машине, вам оттуда надо как можно быстрее выбраться.



После наводнения не пользуйтесь электросетью до полного осушения дома и ни в коем случае не употребляйте продукты, которые были подтоплены водой во время наводнения, даже консервацию. А воду надо кипятить. Все имущество, которое было затопленным, подлежит дезинфекции.

Берегите себя!