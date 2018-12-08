Как вести себя в толпе во время давки: инструкция

Знание правил поведения в толпе, когда люди паникуют и, растерянные, почти сносят все на своем пути, может спасти вам жизнь.

Напомним, ночью на 8 декабря в провинции Анкона, что располагается в Центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. Она началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. Это и спровоцировало панику. В результате инцидента по меньшей мере 6 человек погибли и еще 118 получили ранения, в том числе 13 пострадали серьезно. Среди погибших 5 несовершеннолетних – три девушки и два парня.

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Чтобы вас не "проглотила" толпа, а также вы своими действиями не нанесли вред другим людям, нужно придерживаться простых правил безопасности в местах массового скопления людей.

Как вести себя в толпе?

1. Не пытайтесь идти против толпы.

2. Попробуйте двигаться от центра к краю скопления людей, чтобы постепенно выбраться из него.

3. Согните руки в локтях и немного разведите, чтобы грудная клетка не была сдавлена. Не держите руки в карманах.

4. При возможности держитесь подальше от людей, которые держат громоздкие предметы или большие сумки.

5. В случае обострения ситуации немедленно избавьтесь от всего лишнего – сумки на плече, шарфа, зонта и тому подобное.

6. Застегните одежду, чтобы ею не зацепиться.

7. Если вы на каблуках, то сбросьте их.

8. Ваше главное задание в давке – не упасть!

9. Если вы что-то уронили на землю, ни в коем случае не пытайтесь поднять потерянную вещь.

10. Держите равновесие, не наклоняйтесь вниз.

11. Продвигаясь в давке, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не делайте короткие шаги, не поднимайтесь на цыпочки.

12. Не цепляйтесь руками за посторонние предметы, столбы, колонны и т.п., чтобы удержаться на месте.

13. Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее встать на ноги. При этом не упирайтесь на руки – их отдавят или сломают.

14. Найдя опору, "всплывайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.

15. Если не удается встать, скрутитесь клубком, защитите голову предплечьями, ладонями прикрывая затылок.

16. При любой возможности старайтесь встать на ноги.

17. Старайтесь не находиться у стеклянных дверей, проходов между секторами на стадионе, перегородок в концертных залах. В давке эти места очень опасны – могут разбиться, обрушиться.

Помните, прежде чем оставаться в переполненном помещении, например, во время концерта, вы должны знать, где расположены аварийные выходы и как к ним добраться. Заметьте, что легче всего спрятаться от толпы в углах помещения или вблизи стен, но оттуда гораздо сложнее добираться до выхода.

Правила поведения в толпе во время давки могут спасти вам жизнь

Что касается паники – писать лишне. Если вы окажетесь в чрезвычайной ситуации, то конечно вы будете паниковать. Однако попробуйте себе мысленно объяснить ситуацию в нескольких тезисах и не потерять способность к критическому мышлению. Эмоции в давке отнюдь не помогут. А вот способность трезво оценить ситуацию и вспомнить несколько правил поведения во время давки в общественных местах смогут помочь сохранить здоровье и даже жизнь.

Берегите себя!