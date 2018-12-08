17:53
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція

      116 Читать новость на русском
      Правила поведінки у натовпі під час тисняви
      Правила поведінки у натовпі під час тисняви / Фото з відкритих джерел

      Знання правил поведінки у натовпі, коли люди панікують і, розгублені, мало не зносять все на своєму шляху, можуть врятувати вам життя.

      Нагадаємо, уночі проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у Центральній Італії, на реп-концерті у нічному клубі сталася масова тиснява. Вона почалася після того, як хтось розпилив перцевий балончик. Це і спровокувало паніку. У результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули і ще 118 зазнали поранень, зокрема 13 постраждали серйозно. Серед загиблих 5 неповнолітніх – три дівчини та два хлопця.

      Читайте також:  "Так помирати у 15 років не можна": в МВС Італії прокоментували трагедію у нічному клубі

      Аби вас не "проковтнув" натовп, а також ви своїми діями не завдали шкоди іншим людям, треба дотримуватись простих правил безпеки у місцях масового скупчення людей. 

      Як поводитись у натовпі? 1. Не намагайтесь йти проти натовпу. 
      2. Спробуйте рухатись від центру до       краю скупчення людей, аби поступово вибратися з нього.
      3. Зігніть руки в ліктях і трохи розведіть, щоб грудна клітина не була здавлена. Не тримайте руки в кишенях. 
      4. За можливості тримайтесь подалі від людей, які тримають громіздкі предмети чи великі сумки. 
      5. У       разі загострення ситуації негайно позбудьтеся від всього зайвого – сумки на плечі, шарфа, парасолі тощо. 
      6. Застебніть одяг, щоб ним не зачепитись.
      7. Якщо ви на підборах, то скиньте їх.
      8. Ваше найголовніше завдання у тисняві – не впасти!
      9. Якщо ви щось впустили на землю, у жодному разі не намагайтесь підняти загублену річ.
      10. Тримайте рівновагу, не нахиляйтесь вниз.
      11. Просуваючись у тисняві, піднімайте ноги якнайвище, ставте ногу на повну стопу, не робіть короткі кроки, не піднімайтеся навшпиньки.
      12. Не чіпляйтесь руками за сторонні предмети, стовпи, колони тощо, аби втриматись на місці.
      13. Якщо ви впали, намагайтесь якнайшвидше встати на ноги. При цьому не опирайтесь на руки – їх віддавлять або зламають.
      14. Знайшовши опору, "виринайте", різко відштовхнувшись від землі ногами.
      15. Якщо не вдається підвестися, згорніться клубком, захистіть голову передпліччями, долонями прикриваючи потилицю.
      16. За будь-якої можливості намагайтесь встати на ноги. 
      17. Намагайтесь не перебувати біля скляних дверей, проходів між секторами на стадіоні,       перегородок в концертних залах. У тисняві ці місця дуже небезпечні – можуть розбитися, обвалитися. 

      Пам'ятайте, перш ніж залишатись у переповненому приміщенні, наприклад, під час концерту, ви маєте знати, де розташовані аварійні виходи і як до них дістатись. Зауважте, що легше всього сховатись від натовпу у кутках приміщення або поблизу стін, та звідти значно складніше добиратися до виходу.


      Правила поведінки у натовпі під час тисняви можуть врятувати вам життя

      Щодо паніки – писати зайве. Якщо ви опинитесь у надзвичайній ситуації, то звісно ви будете панікувати. Проте спробуйте собі подумки пояснити ситуацію у кількох тезах і не втратити здатність до критичного мислення. Емоції у тисняві аж ніяк не зарадять. А от здатність тверезо оцінити ситуацію і пригадати кілька правил поведінки під час тисняви у громадських місцях зможуть допомогти зберегти здоров'я, ба навіть життя. 

      Бережіть себе!

      Теги: Надзвичайні ситуації Новини України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      сьогодні , 17:02 Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      Дмитро Гнап 372
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сьогодні , 17:01 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 589
      Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      сьогодні , 17:31 Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      116
      Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      сьогодні , 16:03 Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      Блог Медіа 147
      До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      сьогодні , 16:00 До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      Сергій Лещенко 706
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Волонтери озвучили втрати ЗСУ на Донбасі з початку вересня
       25 вересня 2017 , 16:09
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Оглашены характеристики нового Toyota Land Cruiser
       23 серпня , 16:01
      Віце-президент Карпат пояснив, кого називає "вівцями" та кому належить клуб
       3 жовтня , 18:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук