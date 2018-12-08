Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція

Знання правил поведінки у натовпі, коли люди панікують і, розгублені, мало не зносять все на своєму шляху, можуть врятувати вам життя.

Нагадаємо, уночі проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у Центральній Італії, на реп-концерті у нічному клубі сталася масова тиснява. Вона почалася після того, як хтось розпилив перцевий балончик. Це і спровокувало паніку. У результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули і ще 118 зазнали поранень, зокрема 13 постраждали серйозно. Серед загиблих 5 неповнолітніх – три дівчини та два хлопця.

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Аби вас не "проковтнув" натовп, а також ви своїми діями не завдали шкоди іншим людям, треба дотримуватись простих правил безпеки у місцях масового скупчення людей.

Як поводитись у натовпі? 1. Не намагайтесь йти проти натовпу.

2. Спробуйте рухатись від центру до краю скупчення людей, аби поступово вибратися з нього.

3. Зігніть руки в ліктях і трохи розведіть, щоб грудна клітина не була здавлена. Не тримайте руки в кишенях.

4. За можливості тримайтесь подалі від людей, які тримають громіздкі предмети чи великі сумки.

5. У разі загострення ситуації негайно позбудьтеся від всього зайвого – сумки на плечі, шарфа, парасолі тощо.

6. Застебніть одяг, щоб ним не зачепитись.

7. Якщо ви на підборах, то скиньте їх.

8. Ваше найголовніше завдання у тисняві – не впасти!

9. Якщо ви щось впустили на землю, у жодному разі не намагайтесь підняти загублену річ.

10. Тримайте рівновагу, не нахиляйтесь вниз.

11. Просуваючись у тисняві, піднімайте ноги якнайвище, ставте ногу на повну стопу, не робіть короткі кроки, не піднімайтеся навшпиньки.

12. Не чіпляйтесь руками за сторонні предмети, стовпи, колони тощо, аби втриматись на місці.

13. Якщо ви впали, намагайтесь якнайшвидше встати на ноги. При цьому не опирайтесь на руки – їх віддавлять або зламають.

14. Знайшовши опору, "виринайте", різко відштовхнувшись від землі ногами.

15. Якщо не вдається підвестися, згорніться клубком, захистіть голову передпліччями, долонями прикриваючи потилицю.

16. За будь-якої можливості намагайтесь встати на ноги.

17. Намагайтесь не перебувати біля скляних дверей, проходів між секторами на стадіоні, перегородок в концертних залах. У тисняві ці місця дуже небезпечні – можуть розбитися, обвалитися.

Пам'ятайте, перш ніж залишатись у переповненому приміщенні, наприклад, під час концерту, ви маєте знати, де розташовані аварійні виходи і як до них дістатись. Зауважте, що легше всього сховатись від натовпу у кутках приміщення або поблизу стін, та звідти значно складніше добиратися до виходу.



Правила поведінки у натовпі під час тисняви можуть врятувати вам життя

Щодо паніки – писати зайве. Якщо ви опинитесь у надзвичайній ситуації, то звісно ви будете панікувати. Проте спробуйте собі подумки пояснити ситуацію у кількох тезах і не втратити здатність до критичного мислення. Емоції у тисняві аж ніяк не зарадять. А от здатність тверезо оцінити ситуацію і пригадати кілька правил поведінки під час тисняви у громадських місцях зможуть допомогти зберегти здоров'я, ба навіть життя.

Бережіть себе!