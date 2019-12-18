17:27
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Что депутаты заказали святому Николаю?

      43 Читати новину українською
      Какие подарки хотят получить депутаты на день Николая / 24 канал

      19 декабря вся Украина будет праздновать один из самых любимых праздников детей и взрослых. С самого утра украинцы будут заглядывать под подушки в ожидании найти там подарки от святого Николая. "Слуги народа" тоже с нетерпением ждут этот день.

      Накануне праздника народные депутаты поделились, какие подарки они хотели бы получить от Николая.

      Читайте также: День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире

      Какие еще подарки заказали святому Николаю депутаты – смотрите в видео 24 канала:

      Давид Арахамия

      Председатель фракции "Слуга народа" оригинален в своих пожеланиях. Он собирается заказать Святому Николаю разблокированную трибуну Верховной Рады.

      Давид Арахамія
      Давид Арахамия

      Жан Беленюк

      Борец, серебряный призер Олимпийских игр, а по совместительству нардеп от "Слуги народа" пожелал удачи и здоровья на следующий год. Он добавил, что 2020 год будет непростым для всей страны, поскольку украинцев ожидает много испытаний.

      Жан Беленюк
      Жан Беленюк

      Алексей Гончаренко

      Член фракции "Европейская Солидарность" хотел бы заказать у Николая больше свободного времени для того, чтоб провести его с семьей.

      Такой турборежим, что семью не вижу, и это плохо,
      – отметил нардеп.

      Олексій Гончаренко
      Алексей Гончаренко

      Александр Скичко

      На нехватку свободного времени в связи с работой в правительстве пожаловался и депутат от "Слуги народа". Скичко хочет, чтобы Николай принес ему выходной, ведь из-за "пленарки" нардеп не может посетить концерт своей дочери в детском саду.

      Олександр Скічко
      Александр Скичко

      Гео Лерос

      Режиссер, народный депутат от "Слуги народа" попросил у Николая окончание войны на Донбассе.

      Гео Лерос
      Гео Лерос

      Владимир Вятрович

      Нардеп от "Европейской Солидарности" имеет практические пожелания. Он заказал святому Николаю какую-то книгу и виниловую грампластинку.

      Володимир В'ятрович
      Владимир Вятрович

      Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"
      сегодня
      1619
      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Новости политики Давид Арахамия Жан Беленюк Алексей Гончаренко Владимир Вятрович Европейская солидарность Слуга народа Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Зачем продлили закон об особом статусе Донбасса
      Анастасія Кримова 665
      сегодня , 16:39 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      Василь Денисюк 25613
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      131
      сегодня , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 819
      сегодня , 13:14 Депутатов лишили неприкосновенности: как будут наказывать избранников
      Анастасія Кримова 850
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук