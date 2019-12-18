Что депутаты заказали святому Николаю?

19 декабря вся Украина будет праздновать один из самых любимых праздников детей и взрослых. С самого утра украинцы будут заглядывать под подушки в ожидании найти там подарки от святого Николая. "Слуги народа" тоже с нетерпением ждут этот день.

Накануне праздника народные депутаты поделились, какие подарки они хотели бы получить от Николая.

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Какие еще подарки заказали святому Николаю депутаты – смотрите в видео 24 канала:

Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" оригинален в своих пожеланиях. Он собирается заказать Святому Николаю разблокированную трибуну Верховной Рады.



Давид Арахамия

Жан Беленюк

Борец, серебряный призер Олимпийских игр, а по совместительству нардеп от "Слуги народа" пожелал удачи и здоровья на следующий год. Он добавил, что 2020 год будет непростым для всей страны, поскольку украинцев ожидает много испытаний.



Жан Беленюк

Алексей Гончаренко

Член фракции "Европейская Солидарность" хотел бы заказать у Николая больше свободного времени для того, чтоб провести его с семьей.

Такой турборежим, что семью не вижу, и это плохо,

– отметил нардеп.



Алексей Гончаренко

Александр Скичко

На нехватку свободного времени в связи с работой в правительстве пожаловался и депутат от "Слуги народа". Скичко хочет, чтобы Николай принес ему выходной, ведь из-за "пленарки" нардеп не может посетить концерт своей дочери в детском саду.



Александр Скичко

Гео Лерос

Режиссер, народный депутат от "Слуги народа" попросил у Николая окончание войны на Донбассе.



Гео Лерос

Владимир Вятрович

Нардеп от "Европейской Солидарности" имеет практические пожелания. Он заказал святому Николаю какую-то книгу и виниловую грампластинку.



Владимир Вятрович