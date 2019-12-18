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      Що депутати замовили святому Миколаю?

      143 Читать новость на русском
      Які подарунки хочуть отримати депутати на день Миколая / 24 канал

      19 грудня вся Україна буде святкувати одне з найулюбленіших свят дітей та дорослих. З самого ранку українці заглядатимуть під подушки в очікуванні знайти там гостинці від святого Миколая. "Слуги народу" теж із нетерпінням чекають на цей день.

      Напередодні свята народні депутати поділилися, які подарунки вони хотіли б отримати від Миколая. 

      Читайте також: День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі

      Які подарунки замовили депутати святому Миколаю – дивіться у відео 24 каналу:

      Давид Арахамія

      Голова фракції "Слуга народу" оригінальний у своїх побажаннях. Він збирається замовити Святому Миколаю розблоковану трибуну Верховної Ради.  

      Давид Арахамія
      Давид Арахамія

      Жан Беленюк

      Борець, срібний призер Олімпійських ігор, а за сумісництвом нардеп від "Слуги народу" побажав удачі і здоров'я на наступний рік. Він додав, що 2020 буде непростим для всієї країни, оскільки українців очікує багато випробувань.

      Жан Беленюк
      Жан Беленюк

      Олексій Гончаренко

      Член фракції "Європейська Солідарність" хотів би замовити у Миколая більше вільного часу для того, шоб провести його з сім'єю. 

      Такий турборежим, що родину не бачу, і це погано,
      – зазначив нардеп.

      Олексій Гончаренко
      Олексій Гончаренко

      Олександр Скічко

      На брак вільного часу у зв'язку із роботою в уряді поскаржився і депутат від "Слуги народу". Скічко хоче, щоб Миколай приніс йому вихідний, адже через "пленарку" нардеп не може відвідати концерт своєї доньки в дитсадку.

      Олександр Скічко
      Олександр Скічко

      Гео Лерос

      Режисер, народний депутат від "Слуги народу" попросив у Миколая закінчення війни на Донбасі.

      Гео Лерос
      Гео Лерос

      Володимир В'ятрович

      Нардеп від "Європейської Солідарності" має практичні побажання . Він замовив святому Миколаю якусь книгу і вінілову грамплатівку. 

      Володимир В'ятрович
      Володимир В'ятрович

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Європейська солідарність Володимир В'ятрович Олексій Гончаренко Жан Беленюк Давид Арахамія Верховна Рада
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