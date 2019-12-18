Що депутати замовили святому Миколаю?
19 грудня вся Україна буде святкувати одне з найулюбленіших свят дітей та дорослих. З самого ранку українці заглядатимуть під подушки в очікуванні знайти там гостинці від святого Миколая. "Слуги народу" теж із нетерпінням чекають на цей день.
Напередодні свята народні депутати поділилися, які подарунки вони хотіли б отримати від Миколая.
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Які подарунки замовили депутати святому Миколаю – дивіться у відео 24 каналу:
Давид Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" оригінальний у своїх побажаннях. Він збирається замовити Святому Миколаю розблоковану трибуну Верховної Ради.
Давид Арахамія
Жан Беленюк
Борець, срібний призер Олімпійських ігор, а за сумісництвом нардеп від "Слуги народу" побажав удачі і здоров'я на наступний рік. Він додав, що 2020 буде непростим для всієї країни, оскільки українців очікує багато випробувань.
Жан Беленюк
Олексій Гончаренко
Член фракції "Європейська Солідарність" хотів би замовити у Миколая більше вільного часу для того, шоб провести його з сім'єю.
Такий турборежим, що родину не бачу, і це погано,
– зазначив нардеп.
Олексій Гончаренко
Олександр Скічко
На брак вільного часу у зв'язку із роботою в уряді поскаржився і депутат від "Слуги народу". Скічко хоче, щоб Миколай приніс йому вихідний, адже через "пленарку" нардеп не може відвідати концерт своєї доньки в дитсадку.
Олександр Скічко
Гео Лерос
Режисер, народний депутат від "Слуги народу" попросив у Миколая закінчення війни на Донбасі.
Гео Лерос
Володимир В'ятрович
Нардеп від "Європейської Солідарності" має практичні побажання . Він замовив святому Миколаю якусь книгу і вінілову грамплатівку.
Володимир В'ятрович