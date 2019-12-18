Що депутати замовили святому Миколаю?

19 грудня вся Україна буде святкувати одне з найулюбленіших свят дітей та дорослих. З самого ранку українці заглядатимуть під подушки в очікуванні знайти там гостинці від святого Миколая. "Слуги народу" теж із нетерпінням чекають на цей день.

Напередодні свята народні депутати поділилися, які подарунки вони хотіли б отримати від Миколая.

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Які подарунки замовили депутати святому Миколаю – дивіться у відео 24 каналу:

Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" оригінальний у своїх побажаннях. Він збирається замовити Святому Миколаю розблоковану трибуну Верховної Ради.



Давид Арахамія

Жан Беленюк

Борець, срібний призер Олімпійських ігор, а за сумісництвом нардеп від "Слуги народу" побажав удачі і здоров'я на наступний рік. Він додав, що 2020 буде непростим для всієї країни, оскільки українців очікує багато випробувань.



Жан Беленюк

Олексій Гончаренко

Член фракції "Європейська Солідарність" хотів би замовити у Миколая більше вільного часу для того, шоб провести його з сім'єю.

Такий турборежим, що родину не бачу, і це погано,

– зазначив нардеп.



Олексій Гончаренко

Олександр Скічко

На брак вільного часу у зв'язку із роботою в уряді поскаржився і депутат від "Слуги народу". Скічко хоче, щоб Миколай приніс йому вихідний, адже через "пленарку" нардеп не може відвідати концерт своєї доньки в дитсадку.



Олександр Скічко

Гео Лерос

Режисер, народний депутат від "Слуги народу" попросив у Миколая закінчення війни на Донбасі.



Гео Лерос

Володимир В'ятрович

Нардеп від "Європейської Солідарності" має практичні побажання . Він замовив святому Миколаю якусь книгу і вінілову грамплатівку.



Володимир В'ятрович