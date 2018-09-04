Что добавить в кофе, чтобы придать ему полезные свойства: простые секреты
Благодаря простым способам в любимую чашку кофе можно добавить витамины и антиоксиданты.
Вокруг душистого напитка постоянно ведутся споры относительно пользы и влияния на здоровье, передает 24apteka.
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И пока ученые и медики спорят, свойства любимого кофе можно существенно улучшить дополнительными ингредиентами.
1. Корицу добавляют в кофе для повышения настроения и здоровья сердца, ведь она содержит витамины группы В, Е, К и более 40 других полезных соединений.
Корица делает кофе ароматнее и укрепляет здоровье сердца
Кроме того, специя защищает мозг и может снизить риски развития онкологических заболеваний. Эксперты рекомендуют употреблять цейлонскую корицу – более безопасный сорт, чем сорт Кассия, в котором много растительного кумарина.
2. Имбирь имеет отличные антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Он полезен для лечения простудных заболеваний, мышечных болей, тошноты и заболеваний пищеварительной системы. Также имбирь снижает уровень холестерина и метеоризм.
3. Кофе с куркумой способствует здоровью печени, органов пищеварения и нервной системы, помогает уменьшить депрессию и тревожность. Лучше всего вместе с куркумой класть в напиток щепотку черного перца, который улучшает биодоступность специи, делая ее более эффективной.
Кофе с куркумой помогает уменьшить депрессию и тревожность
4. Натуральный какао-порошок содержит много природного железа, пищевых волокон и магния. Поэтому кофе с какао полезен для здоровья сердца, контроля кровяного давления и холестерина, улучшения настроения и работы мозга.
5. Кардамон помогает активизировать слюнные железы и работу желудка. Применяется специя и для профилактики респираторных заболеваний, улучшает кровообращение в легких, нормализует давление и обладает отхаркивающими свойствами.
А еще специя помогает бороться с зависимостью к сладкому, облегчает головную боль, хорошо успокаивает и расслабляет тело.
Кардамон в кофе улучшает кровообращение в легких, нормализует давление
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