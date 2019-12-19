Что думают украинцы про "нормандскую" встречу: опрос

Из тех, кто осведомлен про саммит в нормандском формате, половина украинцев считает встречу – ни успехом, ни неудачей.

По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" от 13-17 декабря, 66% опрошенных отметили, что хорошо информированы про саммит в нормандском формате, который состоялся 9 декабря.

Около 40% респондентов считают результаты проведения саммита скорее успехом Президента Зеленского, а половина – ни успехом, ни неудачей. 7% увидели лишь негативные результаты.



Отношение украинцев к переговорам в нормандском формате / Инфографика "Рейтинг"

Лишь 20% опрошенных что-то слышали о саммите, а 12% – не знают ничего. Кроме того, после нормандской встречи украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель (с 39% до 52%).

Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.



Знают ли украинцы о встрече в нормандском формате / Инфографика "Рейтинг"

А вот отношение к президенту России не изменилось: позитивно относятся – 16%, отрицательно – 72%. Кстати, сторонники партии "оппозиционная платформа – за жизнь" единственные среди сторонников парламентских политических сил, которые доверяют Путину.



Успешны ли были переговоры / инфографика " Рейтинг"

Опрос проводился 13-17 декабря 2019 года среди населения Украины от 18 лет. Всего было опрошено 2500 респондентов методом формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.