16:07
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Що думають українці про "нормандську" зустріч: опитування

      180 Читать новость на русском
      Що думають українці про "нормандську" зустріч / 24tv.ua

      Із тих, хто проінформований про саміт у нормандському форматі, половина українців вважає зустріч – ані успіхом, ані невдачею.

      За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг" від 13-17 грудня, 66% опитаних зазначили, що добре поінформовані про саміт у нормандському форматі, який відбувся 9 грудня.

      Близько 40% респондентів вважають результати проведення саміту швидше успіхом Президента Зеленського, а половина – ні успіхом, ні невдачею. 7% побачили лише негативні результати.

      інфографіка соціологічної групи рейтинг
      Ставлення українців до переговорів у нормандському форматі / Інфографіка "Рейтинг"

      Лише 20% опитуваних щось чули про саміт, а 12% – не знають нічого. Крім того, після нормандської зустрічі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Ангели Меркель (з 39% до 52%).

      Меркель вперше за останні п’ять років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши Лукашенка, до якого позитивно ставлять 65% опитаних українців.

      опитування групи рейтинг
      Чи знають українці про зустріч у нормандському форматі / Інфографіка "Рейтинг"

      А ось ставлення до президента Росії не змінилося: позитивно ставляться – 16%, негативно – 72%. До речі, прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя" єдині серед симпатиків парламентських політичних сил, які довіряють Путіну.

      рейтинг опитування
      Чи успішні були переговори / Інфографіка "Рейтинг"

      Опитування проводилося 13-17 грудня 2019 року серед населення України від 18 років. Загалом було опитано 2500 респондентів методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

       

      Олена Зеленська прикрасила новорічну ялинку: ефектне фото першої леді
      сьогодні
      8598
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:20 Сергій Кислиця – постійний представник України в ООН: що про нього відомо
      Анна Запотоцька 1198
      сьогодні , 15:00 Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа
      Дмитро Литвин 539
      сьогодні , 14:00 Історична медаль Підручного й дивовижна Харлан: головні перемоги 2019 року
      Михайло Гема 265
      сьогодні , 13:35 Імпічмент президента США: чому Трампу оголосили недовіру
      Олена Кук 3973
      сьогодні , 12:30 Чи можна продавати українські землі: що відомо про мораторій
      Антон Голобородько 239
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук