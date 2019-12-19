Що думають українці про "нормандську" зустріч: опитування

Із тих, хто проінформований про саміт у нормандському форматі, половина українців вважає зустріч – ані успіхом, ані невдачею.

За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг" від 13-17 грудня, 66% опитаних зазначили, що добре поінформовані про саміт у нормандському форматі, який відбувся 9 грудня.

Близько 40% респондентів вважають результати проведення саміту швидше успіхом Президента Зеленського, а половина – ні успіхом, ні невдачею. 7% побачили лише негативні результати.



Ставлення українців до переговорів у нормандському форматі / Інфографіка "Рейтинг"

Лише 20% опитуваних щось чули про саміт, а 12% – не знають нічого. Крім того, після нормандської зустрічі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Ангели Меркель (з 39% до 52%).

Меркель вперше за останні п’ять років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши Лукашенка, до якого позитивно ставлять 65% опитаних українців.



Чи знають українці про зустріч у нормандському форматі / Інфографіка "Рейтинг"

А ось ставлення до президента Росії не змінилося: позитивно ставляться – 16%, негативно – 72%. До речі, прихильники партії "Опозиційна платформа – За життя" єдині серед симпатиків парламентських політичних сил, які довіряють Путіну.



Чи успішні були переговори / Інфографіка "Рейтинг"

Опитування проводилося 13-17 грудня 2019 року серед населення України від 18 років. Загалом було опитано 2500 респондентів методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.