Что еще скрывает Карамушко: журналисты раздобыли его засекреченную декларацию

В свои тридцать лет Александр Карамушко "заработал" на собственный дом большой площади, автомобили Toyota и Land Cruiser.

Об этом сообщил журналист "Bihus.info" Антон Столяров в прямом эфире 24 Канала.

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Антон Столяров рассказал, что журналисты нашли информацию, что бывший сотрудник СБУ Карамушко владеет домом площадью 300 квадратных метров в поселке Вишенки Киевской области, землей площадью 18 соток, автомобилями Toyota и Land Cruiser. Ранее он владел недвижимостью в элитном жилом комплексе "Альпийский городок" и квартирой площадью 142 квадратных метра, которая сейчас продана.

Несмотря на то, что декларации работников Службы безопасности Украины являются засекреченными и хранятся в тайном помещении СБУ, мы раздобыли всю информацию через открытые реестры недвижимости и МВД,

– прокомментировал Столяров.



Бывший сотрудник СБУ Карамушко, которого подозревают в коррупции

По словам журналиста, Карамушко всю жизнь работал в СБУ, а также он является наследственным чиновником, ведь его отец ранее работал в МВД, а мама была директором департамента финансов Киевской госадминистрации.

Интересно то, что мы увидели махинации с переоформлением собственности на своих родственников. В частности, свою квартиру он продали некой Карине Маслак. Мы не можем доказать, что они были родственниками, но остается тот факт, что они были прописаны по одному адресу определенное время,

– отметил Андрей Столяров.

Он также добавил, что стоит обратить внимание на зарплаты работников СБУ, которые являются небольшими, но утверждать, что Карамушко незаконно обогащался еще рано. "Надеюсь, что правоохранительные органы заинтересовались нашим расследованием и уделят этому делу должное внимание", – заявил Столяров.

Напомним, работник СБУ, которого подозревают в вымогательстве у мигрантов, вышел под залог. Погорел Карамушко на взятке почти в 50 тысяч долларов. Столько же и заплатил за выход на свободу на время досудебного расследования. За лояльность с каждой жертвы подозреваемый требовал "котлеты", хотя речь идет вовсе не о мясном блюде.