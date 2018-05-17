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Що ще приховує Карамушко: журналісти роздобули його засекречену декларацію

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Журналіст
Журналіст "Bihus.info" Антон Столяров / 24 Канал

У свої тридцять років Олександр Карамушко "заробив" на власний будинок великою площею, автомобілі Toyota та Land Cruiser.

Про це повідомив журналіст "Bihus.info" Антон Столяров у прямому ефірі 24 Каналу.

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Антон Столяров розповів, що журналісти знайшли інформацію, що колишній співробітник СБУ Карамушко володіє будинком площею 300 квадратних метрів у селищі Вишеньки, що на Київщині, землею площею 18 соток, автомобілями Toyota та Land Cruiser. Раніше він володів нерухомістю в елітному житловому комплексі "Альпійське містечко" і квартирою площею 142 квадратних метри, яку наразі продано.

Не дивлячись на те, що декларації працівників Служби безпеки України є засекреченими і зберігаються в таємному приміщенні СБУ, ми роздобули всю інформацію через відкриті реєстри нерухомості і МВС,
– прокоментував Столяров.

Олександр Карамушко
Колишній співробітник СБУ Карамушко, якого підозрюють у корупції

За словами журналіста, Карамушко все життя працював в СБУ, а також він є спадковим чиновником, адже його тато раніше працював в МВС, а мама була директором департаменту фінансів Київської держадміністрації.

Цікаво те, що ми побачили махінації з переоформленням власності на своїх родичів. Зокрема, свою квартиру він продали такій собі Каріні Маслак. Ми не можемо довести, що вони були родичами, але залишається той факт, що вони були прописані за однією адресою певний час,
– зазначив Андрій Столяров.

Він також додав, що варто звернути увагу на зарплати працівників СБУ, які є невеликими, але стверджувати про те, що Карамушко незаконно збагачувався ще рано. "Сподіваюся, що правоохоронні органи зацікавилися нашим розслідуванням і нададуть цій справі всієї важливості" – заявив Столяров.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 17 травня 2018.

Нагадаємо, працівник СБУ, якого підозрюють у вимаганні коштів у мігрантів, вийшов під заставу. Погорів Карамушка на хабарі майже у 50 тисяч доларів. Стільки ж і заплатив за вихід на свободу на час досудового розслідування. За лояльність з кожної жертви підозрюваний вимагав "котлети", хоча мова йде зовсім не про м'ясну страву.

Теги: Новини України Розслідування СБУ Корупція е-декларування
Джерело: 24 Канал
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