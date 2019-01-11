Что исчезло из Киево-Печерской лавры: появились детали

В Министерстве культуры Украины заявляют, что из Киево-Печерской Лавры исчезли восемь икон, деревянная чаша и крест. Их не нашли при инвентаризации ценностей в храме.

Об этом сообщил заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко, пишет "Радио Свобода".

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Ранее 24 канал писал, что Министерство культуры Украины проверило основной и научно-вспомогательный фонд Киева-Печерского историко-культурного заповедника. Комиссия не досчиталась 10 предметов.

Отсутствуют восемь икон. Все иконы 19 века. Отсутствует также деревянный потир (чаша — 24 канал) и крест,

– сказал он.

Эксперт также уточнил, что пока нет информации о точной стоимости пропавших вещей.

"В том списке, что мне дали, нет оценки стоимости пропавших вещей", – пояснил Левин.

К слову, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства.



Напомним, в конце ноября 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, которые были переданы лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли снова.