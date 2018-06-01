Что изменилось после начала ООС на Донбассе: глава Зайцевской ВЦА дал ответ

После начала операции Объединенных сил на Донбассе с 30 апреля, которая пришла на смену Антитеррористической операции, на местах ничего не изменилось. Гражданские люди и дальше живут по порядкам, введенным антитеррористическим центром.

Об этом рассказал председатель Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин, передает "Громадське".

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"Существенно ничего не изменилось. Действующие до сих пор правила, которые прописаны приказом АТЦ. В начале месяца приезжал Жебривский, председатель Донецкой ОГА – "24") и говорил, что 2-3 недели обрабатываются пропуска, которые четко определят зоны и потом все это будет спущено на места для приведения в необходимый порядок", – рассказал он.

По словам председателя ВЦА, сейчас же Зайцево живет по приказу о "серой зоне".

"Все работает так, как было. Но мы ожидаем изменений и лично я думаю, что будет лучше: с пониманием того, где и в какой зоне будут выдаваться пропуска гражданам, которые имеют собственность, родных или похороненных родных. И получив разрешение, они смогут беспрепятственно приезжать к своим родным и близким, к своим домам, которые оставили. Сейчас эта процедура иногда зависит от настроения командиров и ситуации", – рассказал Веселкин.

Чиновник добавил, что сейчас в Зайцево регулярно слышны выстрелы, ведь поселок находится непосредственно на линии огня, а часть территории оккупирована оккупационной администрацией Области.

Напомним, 30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что в Украине официально завершилась Антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях, которая началась 13 апреля 2014 года. Следовательно, на смену АТО официально пришла Операция Объединенных сил.

Что такое Операция Объединенных сил?

Это комплекс военных и специальных организационно-правовых мер украинских силовых структур, которые направлены на оборону и отпор российской агрессии на востоке Украины. Операция Объединенных сил фактически является переформатированием Антитеррористической операции.