Що змінилося після початку ООС на Донбасі: глава Зайцевської ВЦА дав відповідь

Після початку операції Об'єднаних сил на Донбасі з 30 квітня, яка прийшла на зміну Антитерористичній операції, на місцях нічого не змінилося. Цивільні люди й надалі живуть за порядками, запровадженим антитерористичним центром.

Про це розповів голова Зайцевської військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін, передає "Громадське".

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"Суттєво нічого не змінилося. Діють досі правила, які прописані наказом АТЦ. На початку місяця приїжджав Жебрівський (голова Донецької ОДА – "24") і казав, що 2-3 тижні обробляються перепустки, які чітко визначать зони і потім все це буде спущене на місця для приведення у необхідний порядок", – розповів він.

За словами голови ВЦА, наразі ж Зайцеве живе за наказом про "сіру зону".

"Усе працює так, як було. Але ми очікуємо змін і особисто я думаю, що буде краще: з розумінням того, де і яка зона видаватимуться перепустки громадянам, які мають власність, рідних або похованих рідних. І отримавши дозвіл, вони зможуть безперешкодно приїжджати до своїх рідних та близьких, до своїх домівок, які залишили. Зараз ця процедура іноді залежить від настрою командирів та ситуації", – розповів Весьолкін.

Чиновник додав, що зараз у Зайцевому регулярно чутно постріли, адже селище знаходиться безпосередньо на лінії вогню, а частина території окупована окупаційною адміністрацією Донеччини.

Нагадаємо, 30 квітня 2018 року президент Петро Порошенко заявив, що в Україні офіційно завершилася Антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях, яка розпочалася 13 квітня 2014 року. Відтак, на зміну АТО офіційно прийшла Операція Об’єднаних сил.

Що таке Операція Об'єднаних сил? Це комплекс військових та спеціальних організаційно-правових заходів українських силових структур, які спрямовані на оборону та відсіч російської агресії на сході України. Операція Об'єднаних сил фактично є переформатуванням Антитерористичної операції.