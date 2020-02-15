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      Что изменилось в Украине с 90-х: мнение посла Германии в Киеве

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      Анка Фельдгузен – госпожа посол Германии в Украине / hromadske.ua

      Украина 90-х - это была совсем другая страна. Теперь же, после Революции Достоинства, Украина окончательно решила идти по европейскому пути развития. Однако есть и важные вещи, которых не удалось достичь.

      Об этом говорила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Общественному".

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      О выборе европейского пути развития

      У дипломата журналисты спросили, как, по ее мнению, изменилась Украина со времени обретения независимости. Ведь посол Фельдгузен в 1994 – 1997 годах работала референткой по печати и протоколу в посольстве Германии в Украине, поэтому имеет возможность сравнить те времена с современностью сквозь призму собственного опыта.

      Когда я впервые приехала в 90-х годах – это была совсем другая страна. Когда я вернулась в 2010 – уже было видно, что Украина приблизилась к Европе,
      – ответила госпожа посол. 

      И добавила, что именно после Революции Достоинства Украины окончательно решила идти по европейскому пути: "Сейчас молодые украинцы чувствуют себя частью Европы, и это мне очень нравится".

      О том, чего не удалось достичь

      Несмотря на достижения, есть и важные вещи, которых достичь было необходимо, но не удалось.

      Я думаю, не хватило политической воли модернизировать экономику и социальные сферы. В экономике и дальше велико влияние олигархических интересов и очень мало иностранных инвестиций,
      – подчеркнула Фельдгузен. 

      Впрочем, в Германии понимают, что "трансформировать экономику Украины – это большой проект действующего правительства", который в Европе поддерживают. В частности, в Германии надеются, что уже в 2020 году в Украину пойдут новые инвесторы. 

      Обратите внимание, госпожа посол Фельдгузен говорила, что предпосылок для нового нормандского саммита пока нет

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Евроинтеграция Новости Украины Новости политики
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