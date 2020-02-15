Что изменилось в Украине с 90-х: мнение посла Германии в Киеве

Украина 90-х - это была совсем другая страна. Теперь же, после Революции Достоинства, Украина окончательно решила идти по европейскому пути развития. Однако есть и важные вещи, которых не удалось достичь.

Об этом говорила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью " Общественному ".

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О выборе европейского пути развития

У дипломата журналисты спросили, как, по ее мнению, изменилась Украина со времени обретения независимости. Ведь посол Фельдгузен в 1994 – 1997 годах работала референткой по печати и протоколу в посольстве Германии в Украине, поэтому имеет возможность сравнить те времена с современностью сквозь призму собственного опыта.

Когда я впервые приехала в 90-х годах – это была совсем другая страна. Когда я вернулась в 2010 – уже было видно, что Украина приблизилась к Европе,

– ответила госпожа посол.

И добавила, что именно после Революции Достоинства Украины окончательно решила идти по европейскому пути: "Сейчас молодые украинцы чувствуют себя частью Европы, и это мне очень нравится".

О том, чего не удалось достичь

Несмотря на достижения, есть и важные вещи, которых достичь было необходимо, но не удалось.

Я думаю, не хватило политической воли модернизировать экономику и социальные сферы. В экономике и дальше велико влияние олигархических интересов и очень мало иностранных инвестиций,

– подчеркнула Фельдгузен.

Впрочем, в Германии понимают, что "трансформировать экономику Украины – это большой проект действующего правительства", который в Европе поддерживают. В частности, в Германии надеются, что уже в 2020 году в Украину пойдут новые инвесторы.