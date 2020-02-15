Що змінилося в Україні з 90-х: думка посла Німеччини в Києві

Україна 90-х – це була зовсім інша країна. Тепер же, після Революції Гідності, Україна остаточно вирішила йти європейським шляхом розвитку. Однак є й важливі речі, яких не вдалося досягти.

Про це говорила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Громадському".

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Про вибір європейського шляху розвитку

У дипломатки журналісти запитали, як, на її думку, змінилася Україна від часу здобуття незалежності. Адже посол Фельдгузен у 1994 – 1997 роках працювала референткою з питань преси й протоколу у посольстві Німеччини в Україні, тож має змогу порівняти ті часи із сучасністю крізь призму власного досвіду.

Коли я вперше приїхала в 90-х роках – це була зовсім інша країна. Коли я повернулась у 2010 – вже було видно, що Україна наблизилася до Європи,

– відповіла пані посол.

І додала, що саме після Революції Гідності Україна остаточно вирішила йти європейським шляхом: "Зараз молоді українці відчувають себе частиною Європи, і це мені дуже подобається".

Про те, чого не вдалося досягти

Попри досягнення, є й важливі речі, яких досягти було необхідно, але не вдалося.

Я думаю, не вистачило політичної волі модернізувати економіку і соціальні сфери. В економіці й далі завеликий вплив олігархічних інтересів і дуже мало іноземних інвестицій,

– наголосила Фельдгузен.

Утім, у Німеччині розуміють, що "трансформувати економіку України – це великий проєкт чинного уряду", який у Європі підтримують. Зокрема, у Німеччині сподіваються, що вже у 2020 році до України підуть нові інвестори.

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