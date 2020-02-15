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      Що змінилося в Україні з 90-х: думка посла Німеччини в Києві

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      Анка Фельдгузен – пані посол Німеччини в Україні / hromadske.ua

      Україна 90-х – це була зовсім інша країна. Тепер же, після Революції Гідності, Україна остаточно вирішила йти європейським шляхом розвитку. Однак є й важливі речі, яких не вдалося досягти.

      Про це говорила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Громадському".

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      Про вибір європейського шляху розвитку

      У дипломатки журналісти запитали, як, на її думку, змінилася Україна від часу здобуття незалежності. Адже посол Фельдгузен у 1994 – 1997 роках працювала референткою з питань преси й протоколу у посольстві Німеччини в Україні, тож має змогу порівняти ті часи із сучасністю крізь призму власного досвіду.

      Коли я вперше приїхала в 90-х роках – це була зовсім інша країна. Коли я повернулась у 2010 – вже було видно, що Україна наблизилася до Європи,
      – відповіла пані посол. 

      І додала, що саме після Революції Гідності Україна остаточно вирішила йти європейським шляхом: "Зараз молоді українці відчувають себе частиною Європи, і це мені дуже подобається".

      Про те, чого не вдалося досягти

      Попри досягнення, є й важливі речі, яких досягти було необхідно, але не вдалося.

      Я думаю, не вистачило політичної волі модернізувати економіку і соціальні сфери. В економіці й далі завеликий вплив олігархічних інтересів і дуже мало іноземних інвестицій,
      – наголосила Фельдгузен. 

      Утім, у Німеччині розуміють, що "трансформувати економіку України – це великий проєкт чинного уряду", який у Європі підтримують. Зокрема, у Німеччині сподіваються, що вже у 2020 році до України підуть нові інвестори. 

      Зверніть увагу, пані посол Фельдгузен говорила, що передумов для нового нормандського саміту наразі немає

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      14 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Євроінтеграція Новини України Новини політики
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