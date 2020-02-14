Передумов для проведення нового нормандського саміту наразі немає, – Німеччина

Німецька сторона інтенсивно працює над підготовкою нового саміту "нормандської четвірки", що має відбутися у квітні в Берліні. Тим не менш, Німеччина визнає, що передумови для проведення зустрічі лідерів чотирьох країн ще не створені.

Таку заяву зробила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Громадському". За її словами, зустріч "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року стала прогресом, бо до цього лідери України, Росії, Франції та Німеччини не збиралися 3 роки. Особливо успішним саміт став для президента Володимира Зеленського, адже вдалося домовитися про обмін полоненими.

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Є різні оцінки цього саміту зараз, але мені здається, підсумкова декларація саміту — це нібито орієнтир для всіх сторін зараз, і в цьому напрямку вони працюють. Особливо мої колеги в Німеччині, які готують наступну зустріч, що має відбутися в квітні. Вони дійсно інтенсивно працюють над тим, щоб наступна зустріч була успішною,

– наголосила вона.

Попри це дипломатка висловила думку, що наразі немає передумов для проведення саміту, адже в Берліні її учасники мали б говорити про політичну складову мінських домовленостей. А на Донбасі досі тривають обстріли і гинуть українські військові.

"Але це може змінитися. Ми щодня працюємо, аби був результат і був прогрес. Не можна передбачити, що буде у квітні", – зауважила вона.

Список домовленостей після останньої нормандської зустрічі: