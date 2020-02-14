Предпосылок для проведения нового нормандского саммита пока нет, – Германия

Немецкая сторона интенсивно работает над подготовкой нового саммита "нормандской четверки", который должен состояться в апреле в Берлине. Тем не менее, Германия признает, что предпосылки для проведения встречи лидеров четырех стран еще не созданы.

Такое заявление сделала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Громадському". По ее словам, встреча "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года стала прогрессом, потому что до этого лидеры Украины, России, Франции и Германии не собирались 3 года. Особенно успешным саммит стал для президента Владимира Зеленского, ведь удалось договориться об обмене пленными.

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Есть разные оценки этого саммита сейчас, но мне кажется, итоговая декларация саммита – это якобы ориентир для всех сторон сейчас, и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии, готовящие следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной,

– подчеркнула она.

Несмотря на это, дипломатка выразила мнение, что пока нет предпосылок для проведения саммита, ведь в Берлине ее участники должны говорить о политической составляющей минских договоренностей. А на Донбассе до сих пор продолжаются обстрелы и погибают украинские военные.

"Но это может измениться. Мы ежедневно работаем, чтобы был результат и был прогресс. Нельзя предсказать, что будет в апреле", – отметила она.

Список договоренностей после последней нормандской встречи: