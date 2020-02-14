17:54
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Предпосылок для проведения нового нормандского саммита пока нет, – Германия

      60 Читати новину українською
      Германия работает над подготовкой нормандской встречи в Берлине / Getty Images

      Немецкая сторона интенсивно работает над подготовкой нового саммита "нормандской четверки", который должен состояться в апреле в Берлине. Тем не менее, Германия признает, что предпосылки для проведения встречи лидеров четырех стран еще не созданы.

      Такое заявление сделала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Громадському". По ее словам, встреча "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года стала прогрессом, потому что до этого лидеры Украины, России, Франции и Германии не собирались 3 года. Особенно успешным саммит стал для президента Владимира Зеленского, ведь удалось договориться об обмене пленными.

      Интересно: Пристайко заявил об отсутствии доверия к России после нормандской встречи

      Есть разные оценки этого саммита сейчас, но мне кажется, итоговая декларация саммита – это якобы ориентир для всех сторон сейчас, и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии, готовящие следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной,
      – подчеркнула она.

      Несмотря на это, дипломатка выразила мнение, что пока нет предпосылок для проведения саммита, ведь в Берлине ее участники должны говорить о политической составляющей минских договоренностей. А на Донбассе до сих пор продолжаются обстрелы и погибают украинские военные.

      "Но это может измениться. Мы ежедневно работаем, чтобы был результат и был прогресс. Нельзя предсказать, что будет в апреле", – отметила она.

      Список договоренностей после последней нормандской встречи:

      домовленості нормандської четвірки
      Список договоренностей "нормандской четверки" на встрече 9 декабря / Инфографика 24 канала

      14 фильмов о любви ко Дню святого Валентина
      сегодня
      16384
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Минские договоренности Нормандская встреча 2019 Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:15 Россия против Турции: почему новая война в Сирии неизбежна
      Богдан Мірошниченко 179
      сегодня , 16:20 Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 43
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1811
      сегодня , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 47
      сегодня , 14:00 Свободу Константину Котову!
      Олег Сенцов 33
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук