Что является самым сильным оружием России против Украины: мнение Аркадия Бабченко

Самое сильное оружие России – "зомбоящик", а украинской армии нужен комплексный подход и перестройка на израильский тип. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал военный журналист Аркадий Бабченко.

Насколько опасна российская армия для украинцев?

Я бы не сказал, что ядерное оружие, подводные лодки, танковая дивизия – это основное оружие России. Основное оружие России – это "зомбоящик".

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Как мы можем видеть, он отлично действует по всему миру. В частности, и в Украине он продолжает действовать и прекрасно справляется. Потому что такого оружия не было никогда и ни у кого в мире. И Геббельс сейчас в гробу просто хлопает в ладоши. Вот это самая главная проблема, вот это главное оружие, и оно прекрасно используется и прекрасно работает. И деньги там получают не зря.

Что касается армии, то она перевооружается, ее действительно не стоит недооценивать. По разным оценкам, она то на 3, то на 5 месте. Я думаю, что примерно так и есть.

Если сравнивать с армией украинской, чего больше всего похожего (все-таки наследство СССР чувствуется) и отличающегося?

В Украине сейчас армия также стала замечательной. По сравнению с тем, что в 2014 году ее не было и все держалось на добровольцах.

Я бы сказал, что здесь вопрос не в армии, а вопрос в целостном комплексном подходе. Контрактная – это суперпрофессиональная армия, она не может противостоять глобальной войне и создана для решения локальных задач. А для того, чтобы противостоять глобальному противнику, надо перестраивать армию по израильскому принципу. Я имею в виду, осознание того, что страна существует как осажденная крепость, и переходит на военные рельсы,

– отметил Бабченко.

Ставка не на профессиональную армию, а на резерв. Как в Израиле или Швейцарии. В последней мужчины от 16 до 60 лет обязаны иметь оружие и проходить сборы. В Израиле все: и мужчины, и женщины. Ставка на это. Основное понимание должно быть в том, что либо будет независимость и териториальниий суверенитет, или страны не будет вообще.

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