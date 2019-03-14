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      Що є найсильнішою зброєю Росії проти України: думка Аркадія Бабченка

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      Найсильніша зброя Росії – "зомбоящик", а українській армії треба комплексний підхід і перебудова на ізраїльский тип. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів військовий журналіст Аркадій Бабченко.

      Наскільки небезпечна російська армія для українців?

      Я б не сказав, що ядерна зброя, підводні лодки, танкова дивізія – це основна зброя Росії. Основна зброя Росії – це "зомбоящик".

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      Як ми можемо бачити, він відмінно діє по всьому світу. Зокрема, і в Україні він продовжує діяти і чудово справляється. Тому що такої зброї не було ніколи і ні в кого у світі. І Геббельс зараз у труні просто плескає в долоні. Ось це найголовніша проблема, ось це головна зброя, і вона чудово використовується і чудово працює. І гроші там отримують не дарма. 

      Що стосуєхться армії, то вона переозброюється, її справді не варто недооцінювати. За різними оцінками, вона то на 3, то на 5 місці. Я думаю, що приблизно так і є. 

      Якщо порівнювати з армією українською, що найбільше подібного (все-таки спадок СРСР відчувається) і що різниться найбільше?

      В Україні зараз армія також стала чудовою. Порівняно з тим, що в 2014 році її не було і все трималося на добровольцях.

      Я б сказав, що тут питання не в армії, а питання в цілісному комплексному підході. Контракна – це суперпрофесійна рамія, вона не може протистояти глобальній війні і створена для вирішення локальних задач. А для того, щоб протистояти глобальному противнику, треба перебудовувати армію за ізраїльськаи принципом. Я маю на увазі, усвідомлення того, що країна існує як обложена фортеця, і переходить на військові рельси,
      – наголосив Бабченко.

      Ставка не на професійну армію, а на резерв. Як в Ізраїлі чи Швейцарії. В останній чоловіки від 16 до 60 років зобов'язані мати зброю і проходити збори. В Ізраїлі всі: і чоловіки, і жінки. Ставка на це. Основне розуміння має бути в тому, що або буде незалежність і територіальніий суверенітет, або країни не буде взагалі.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини України Збройні сили України Зброя Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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