Что экс-пленный из Луганска рассказал студентам: презентация фильма "Пленники Кремля"

"Есть потребности, а есть ценности" – так начал разговор с харьковскими студентами Герой Украины Владимир Жемчугов. Он был партизаном в оккупированном Красном Луче, из-за взрыва потерял руки и год провел в плену. Теперь он встречается со студентами и презентует свой фильм "Пленники Кремля", рассказывая о преступлениях России, оккупации родного городка на Луганщине, партизанах, взрыве и плене.

Если не может держать оружие, то начнет войну с российской пропагандой. Владимир Жемчугов по всей Украине встречается со студентами, чтобы поговорить о наболевшем.

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Презентовал отрывки из ленты "Пленники Кремля". В фильме рассказал о заключенных Россией украинцах, которые вернулись домой. Потом подолгу разговаривал. Будущие летчики, инженеры, учителя – историю жизни Героя Украины слушали в полной тишине.



Студенты на встрече

Владимир говорил без прикрас об инвалидности, потере родительского дома на Луганщине и о своей личной борьбе за страну в полной оккупации.

"У них взорвалась линия электропередач. Они поняли, что я к этому имею отношение. Там нашли мою шапку, место, где кровь, где я подорвался. Кровавый след, куда я пополз с дороги. Поняли, что я имею к этому отношение. И начались допросы в больнице, в реанимации. Меня допрашивали вот эти с московским акцентом люди. Я провел год в плену", – заявил Герой Украины Владимир Жемчугов.



Владимир Жемчугов

После такой искренней беседы студенты едва сдерживают слезы. "Я не знала этого человека. Я первый раз его увидела. Не знала, что у него там протезы. Сама по себе я не очень храбрая. А им я восхищаюсь", – рассказала студентка Виктория Щербина.

Вместе с Владимиром разговаривала со студентами его жена. Елена призналась: боролась за него, пока тот был в плену. "Я больше всего переживала за него. Потому что я понимала, если он там держится, то я должна вдвойне, втройне. Нужны были силы бороться за него", – вспомнила жена экс-пленника Елена Жемчугова.



Елена Жемчугова

Впереди Владимира ждет столица, там он также представит свою ленту. К слову, мужчина уже провел более 40 встреч в разных областях Украины. Все для того, чтобы общество не забывало о самом главном – войне.

Кто такой Владимир Жемчугов? С мая 2014 года он был организатором и активным участником движения сопротивления против российской оккупации на Луганщине. С 29 сентября 2015 года по 17 сентября 2016 года находился в плену боевиков "ЛНР". В плен попал с тяжелыми ранениями, подорвавшись на "растяжке". Владимиру Жемчугову взрывом оторвало обе руки и повредило глаза.



После освобождения из неволи начал принимать активное участие в государственных и волонтерских мероприятиях в Украине и за рубежом, также экс-пленник боевиков проводит военно-патриотические лекции-беседы со школьниками, курсантами, военнослужащими.