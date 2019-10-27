Що експолонений з окупованого Луганська розповів студентам: презентація стрічки "Бранці Кремля"

"Є потреби, а є цінност" – з цих слів почав розмову з харківськими студентами Герой України Володимир Жемчугов. Чоловік був партизаном в окупованому Красному Лучі, через вибух втратив руки та рік провів у полоні. Тепер він зустрічається зі студентами та презентує свій фільм "Бранці Кремля". Де розповідає про злочини Росії, окупацію рідного містечка на Луганщині, партизанщину, вибух і полон.

Якщо не може тримати зброю, то почне війну з російською пропагандою. Володимир Жемчугов по всій Україні зустрічається з студентами, аби поговорити про наболіле.

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Презентував уривки зі стрічки "Бранці Кремля". У фільмі розповів про заґратованих Росією українців, що повернулися додому. Потім подовгу розмовляв. Майбутні льотчики, інженери, вчителі – історію життя Героя України слухали у повній тиші.



Студенти на зустрічі

Володимир говорив без прикрас про інвалідність, втрату батьківського дому на Луганщині та про свою особисту боротьбу за країну в повній окупації.

"У них вибухнула лінія електропередач. Вони зрозуміли, що я до цього маю відношення. Там знайшли мою шапку, місце, де кров, де я підірвався. Кровавий слід, куди я поповз з дороги. Зрозуміли, що я маю до цього відношення. І почалися вже допити в лікарні, в реанімації. Мене допитували ось ці з московським акцентом люди. Я провів рік в полоні", – заявив Герой України Володимир Жемчугов.



Володимир Жемчугов

Після такої щирої бесіди, студенти ледь стримують сльози. "Я не знала цієї людини. Я перший раз його побачила. Не знала, що у нього там протези. Сама по собі я не дуже хоробра. А ним я захоплююся", – розповіла студентка Вікторія Щербіна.

Разом із Володимиром розмовляла із студентами його дружина. Олена зізналася: боролася за нього, поки той був у полоні. "Я більше всього переживала за нього. Тому що я розуміла, якщо він там тримається, то я повинна подвійно, потрійно. Потрібні були сили боротися за нього", – пригадала дружина ексбранця Олена Жемчугова.



Олена Жемчугова

Попереду на Володимира чекає столиця, він також презентуватиме свою стрічку. До слова, чоловік уже провів понад 40 зустрічей у різних областях України. Усе для того, аби суспільство не забувало про найголовніше – війну.

Хто такий Володимир Жемчугов?З травня 2014 року він був організатором і активним учасником руху опору проти російської окупації на Луганщині. З 29 вересня 2015 року по 17 вересня 2016 року перебував у полоні бойовиків "ЛНР". У полон потрапив з тяжкими пораненнями, підірвавшись на "розтяжці". Володимиру Жемчугову вибухом відірвало обидві руки і пошкодило очі.



Після визволення з неволі почав брати активну участь у державних і волонтерських заходах в Україні та за кордоном, також екс-бранець бойовиків проводить військово-патріотичні лекції-бесіди зі школярами, курсантами, військовослужбовцями.