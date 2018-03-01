Что это было. Зачем тратить миллиард долларов на тепловозы от General Electric

Гость программы "Что это было?" с Дмитрием Гнапом и Олексой Шалайским – исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

– Эта сделка очень важна, прежде всего, для "Укрзализныци". Для меня, как руководителя, это экономическая плоскость. Здесь нет никакого предубеждения, никакой политики.

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– У нас есть опыт последних 25 лет, когда фактически все эти годы мы тратили деньги не на обновление (парка тепловозов – 24), а на ремонт. То есть мы бесконечно латали одни и те же дыры. И технический осмотр каждые три – не случайность. Это такое состояние изношенности техники. Это и привело к тому, что мы тратили средства на постоянные ремонты. Были просто в замкнутом цикле. И очень трудно из него выйти без качественного скачка. Этот вопрос вовремя не решили. Техника стала непригодной. Ее надо заменить.

Другие страны закупали тепловозы General Electric дешевле, потому что они были меньших размеров.

– Мы решили сначала закупить новые вагоны, чтобы попробовать, стоит ли модернизировать вагоны вместе с компанией General Electric.

– Я выступаю за то, чтобы сделать все максимально открыто. Чтобы обнародовать все цифры по сделке, и тогда все вопросы отпадут сами собой.

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На чем специализируется General Electric? Это американская компания, которая производит разные виды техники: локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.