16:06
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Программы Что это было?
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что это было. Зачем тратить миллиард долларов на тепловозы от General Electric

Что это было? 00:19, 2 марта 1057 Читати новину українською

Гость программы "Что это было?" с Дмитрием Гнапом и Олексой Шалайским – исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

– Эта сделка очень важна, прежде всего, для "Укрзализныци". Для меня, как руководителя, это экономическая плоскость. Здесь нет никакого предубеждения, никакой политики.

Читайте также: Что это было. Эффект домино – каким был мировой опыт борьбы с коррупцией

– У нас есть опыт последних 25 лет, когда фактически все эти годы мы тратили деньги не на обновление (парка тепловозов – 24), а на ремонт. То есть мы бесконечно латали одни и те же дыры. И технический осмотр каждые три – не случайность. Это такое состояние изношенности техники. Это и привело к тому, что мы тратили средства на постоянные ремонты. Были просто в замкнутом цикле. И очень трудно из него выйти без качественного скачка. Этот вопрос вовремя не решили. Техника стала непригодной. Ее надо заменить.

Другие страны закупали тепловозы General Electric дешевле, потому что они были меньших размеров.

– Мы решили сначала закупить новые вагоны, чтобы попробовать, стоит ли модернизировать вагоны вместе с компанией General Electric.

– Я выступаю за то, чтобы сделать все максимально открыто. Чтобы обнародовать все цифры по сделке, и тогда все вопросы отпадут сами собой.

Также смотрите – что сейчас происходит в скандальном Национальном медицинском университете им. Богомольца и сколько стоят акции для ДТЭК.

На чем специализируется General Electric? Это американская компания, которая производит разные виды техники: локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.

Теги: Деньги Укрзализниця железная дорога Что это было?
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
307
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1086
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук