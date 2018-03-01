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Що це було. Навіщо витрачати мільярд доларів на тепловози від General Electric

Що це було? 00:16, 2 березня 3679 Читать новость на русском

Гість програми "Що це було?" з Дмитром Гнапом та Олексою Шалайським – виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

– Ця угода дуже важлива, перш за все, для "Укрзалізиці". Для мене, як очільника, це економічна площина. Тут немає ніякого упередження, ніякої політики.

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– У нас є досвід останніх 25 років, коли фактично всі ці роки ми витрачали гроші не на оновлення (парку тепловозів – 24), а на ремонт. Тобто ми нескінченно латали одні й ті ж дірки. І технічний огляд кожні три – не випадковість. Це такий стан зношеності техніки. Це і призвело до того, що ми витрачали кошти на постійні ремонти. Були просто у замкненому циклі. І дуже важко з нього вийти без якісного стрибка. Це питання вчасно не вирішили. Техніка стала непридатною. Її треба замінити.

Інші країни закуповували тепловози General Electric дешевше, бо вони були менших розмірів.

– Ми вирішили спочатку закупити нові вагони, аби спробувати, чи варто модернізувати вагони разом із компанією General Electric.

– Я виступаю за те, щоб зробити все максимально відкрито. Щоб оприлюднити всі цифри по угоді, і тоді всі запитання відпадуть самі собою.

Також дивіться – що наразі відбувається у скандальному Національному медичному університеті ім. Богомольця та скільки коштують акції для ДТЕК.

На чому спеціалізується General Electric? Це американська компанія, яка виробляє різні види техніки: локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

Теги: Гроші Укрзалізниця залізниця Що це було?
Джерело: 24 Канал
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