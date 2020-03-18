Что может сделать каждый в борьбе с CОVID-19

Через две недели мы узнаем смогло наше общество, наконец, как одно целое договориться о правилах и их соблюсти.

Іще раз – 1–2 дні зволікання і трішки "удачі" підводять цілі регіони до прірви. Отак.

А в нас люди досі жартують і бідкаються що не працює метро. Прокиньтесь! Серед вас зараз десятки, а скоріш за все сотні, якщо не тисячі заражених, невелика частина з яких за 2 тижні потребуватиме реанімації, але встигне заразити по дорозі по парі інших.

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Це як вогонь, тільки через стан медичної інфраструктури і держуправління ми не знаємо чи цей вогонь тліє, чи уже горить і пожежників викликати пізно. Повторюсь: з кожним наступним днем кількість людей, які починають відчувати симптоми, а також тих, хто помирає буде рости. Причому рости не повільно, а експоненційно. У кращому разі ця крива не встигне розігнатися занадто і за два тижні стабілізується. Причому стабілізація або хоча б сповільнення почнеться через два тижні після закриття метро. Бо це реально і болісно, але змусить багатьох сидіти вдома і не приєднатися до тих, хто зляже тимчасово або ні.

Через два тижні ми дізнаємось чи змогло наше суспільство, нарешті, як одне ціле домовитись про правила і їх дотриматись. Чи змогли однаково поводитись у контексті гігієни слюсар та програміст, гопник та бізнесмен, пенсіонер та військовий. Бо якщо ні – то нам прийдеться щось змінювати і терпіти наступні два тижні, чекаючи на результат.

Це загальне горе, бо його наслідки торкнуться усіх, когось тільки економічно. Когось зміною місця прописки на домовину.

Два тижні і хейтерів під постами про закриття метро стане менше. Бо вони будуть вдячні тим, через кого вони зараз не у палатах і дихають не через трубку (якої у багатьох палатах навіть нема). Не факт, що вони будуть це визнавати. Але…

Не треба казати, що я розганяю паніку. Навпаки, я попереджаю паніку, яка може настати вже скоро. Бо, якщо ми домовляємось про правила і хочем, щоб вони діяли – це означає що кожному з нас потрібно буде змінити свою поведінку. Це працює саме так. І як ні Порошенко, ні Зеленський не були винні, що ти не прибрав за собакою. Так само вони не будуть винні, що ти помер.

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Тому заверши усі справи. Відклади все, що можна. Сиди вдома. Уникай зустрічей. Тримай пальці. Допомагай близьким, тим хто потребує і армії.

Через тиждень подивишся новини і подякуєш, що я тебе зупинив.

Дуже сподіваюсь, що мені вдалося.