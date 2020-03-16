В умовах пандемії коронавірусу. Методичка для всіх

Важливо працювати над змінами поведінки людей.

Колись я працювала в команді, яку запросили створювати урядовий антикризовий комунікаційний центр. Уряд Яценюка був у цьому зацікавлений. Але уряд Яценюка був відправлений у відставку, а уряд Гройсмана, який прийшов йому на зміну, – не скористався таким шансом. Нам передали, що в там все гаразд з комунікаціями і у таких послугах немає необхідності. Що було далі і з урядом, і з Гройсманом, розповідати не потрібно.

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Як би зараз згодився такий антикризовий центр! Де була б сконцентрована вся необхідна інформація і різні відомства не мали б змоги генерувати абсолютну ахінею, як це відбувається зараз.

І я собі подумала, що було б важливим зараз? Це роздуми вголос. Не претендую на істину, звісно.

1. Моделювання ситуації і сценарії розвитку подій. Це робота аналітичних груп, куди б стікалась вся фактична інформація, де була б найсвіжіша світова інформація і які б були спроможними розробити кілька сценаріїв розгортання подій в країні з рекомендаціями та алгоритмом реакцій, на основі яких влада мала б ухвалювати рішення.

2. При такій пандемії, і про це вже говорять світові експерти, важливо працювати над змінами поведінки людей. Люди мають зрозуміти, що місця, куди вони ходили працювати, вчитися, відпочивати, розважатися і їсти, стають місцями передачі вірусу. Щоб вберегтися, варто змінити своє життя. Особливо зараз, коли ми не розуміємо, що у нас діється насправді. Досвід Італії та Іспанії показує, що карантин в час піку важливий, але трохи запізнілий. Спеціалісти говорять про те, що принцип соціальної дистанційності – обмеження контактів з групами людей – на 75% може зменшити смерть, спричинену інфекціями.

3. Населення має отримувати чіткі інструкції, згідно з якими треба діяти. Поки що я бачу оприлюднення адрес пунктів, де можна перевіритися на коронавірус. Хоча, і вже відомо по Китаю та Італії, перевірятися потрібно не всім і не тим, у кого є гроші на тести, а тим, хто має ознаки захворювання. Тому саме первинні ознаки захворювання потрібно повідомляти – такої інформації має бути багато. Щоб відсікти всіх, кому здається, що вони вмирають. Щоб зберегти ресурси для тих, кому вони можуть знадобитися.

4. Я не зустрічала чіткої інформації, розповідей про те, як триває перебіг хвороби, як почуваються ті, хто одужав – немає інформації про життя після вірусу. Вважаю, що це важлива частина комунікацій. Бо вона дає надію.

5. Вже зрозуміло, що вірус зачепить величезну кількість населення. В тому числі і лікарів. Враховуючи досвід інших країн, зрозуміло, що найкраще, найякісніше мають бути захищені лікарі. Кадри, медичне обладнання, ліки – це має зараз бути темою номер один в країні. В тому числі мова має йти і про матеріальне стимулювання і заохочення.

6. Якщо буде велика кількість інфікованих або велика кількість ізольованих і самоізольованих, то як у нас в містах справи із системами життєзабезпечення? Електрика там, вода, інтернет? Я так розумію, що навантаження на мережі різко збільшиться. І?

7. Американці прогнозують, що кожна людина, хвора на коронавірус, інфікує до 3 людей, які будуть серйозно хворіти. І це означає, що від 3% до 12% людей перехворіють. А 5 із кожної сотні потребуватимуть госпіталізації. 2 млн потребуватимуть інтенсивної терапії. 1 млн потребуватиме штучної вентиляції легенів. США прогнозують, що від коронавірусу помре у 10 разів більше людей, аніж померло від ускладнень, які виникли внаслідок захворювання грипом. І називають цифру до 500 тисяч. Ми можемо, виходячи із кількості населення і стану нашої медицини, екстраполювати методику? Ну, чи покликати математиків, які б могли зробити підрахунки для людей, що приймають рішення?

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8. Бізнес має розуміти, що робить влада для того, щоб хоч трохи пом'якшити падіння у фінансову безодню. Трамп робив заяви про податкові пільги. Зеленський звернувся до громадян і закликав не наживатися на біді. Першим, як відомо, відгукнувся Коломойський, і тепер з Парижу можна долетіти за 35 тисяч гривень, хоча ще кілька днів назад це коштувало максимум 10. І що? Малий і середній бізнес постраждає найбільше. І якраз зараз потрібні швидкі рішення щодо зниження тиску держави, щоб бізнес зміг переналаштуватися, переформатуватися і вижити.

9. Я ніде не бачила переліку стратегічних товарів, які не можна вивозити з країни. Бачила лише про затримані 50 тисяч масок. І це після того, як вивезли вже мільйони. І формально не причепишся – був попит, заробляли гроші, нічого не порушували. Які питання? Ресурси обмежені, ми це знаємо. Тому варто зрозуміти потреби і накопичувати.

10. Міністр МОЗ має кожного ранку і кожного вечора виходити зі спеціальними повідомленнями. Те ж саме мають робити міські голови на своїх ресурсах. Не варто ховати навіть найгіршу інформацію. Ви і так не маєте достатньої, а дехто і жодної довіри. Але матимете шанс її отримати. Якщо будете чесними, якщо звернетеся за допомогою до населення, якщо не буде наживатися на спрощених закупках.

Як би вас не дратувала велика кількість постів і текстів про коронавірус, вони роблять свою справу. Тому що цей дощ – надовго.

І ще одне. Якщо не знаєте, що робити, робіть те, що спричинить найменшу шкоду.