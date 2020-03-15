16:01
15 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Правильний карантин для дітей та дорослих: онлайн-курси з усього світу

      -
      Карантин з користю для себе / Ілюстративне фото

      Загальнонаціональний карантин розпочався – всі навчальні заклади України переходять до дистанційного навчання. Щоб провести наступні три тижні з користю та інтелектуальним задоволенням, пропоную вам добірку найкращих безкоштовних навчальних сайтів світу.

      Підтягнути шкільні предмети з найкращими викладачами світу, пройти курс Нобелівського лауреата чи нарешті прокачати англійську з Гарвардом? Варто лише побажати – у вашому розпорядженні тисячі онлайн-курсів і дюжина спеціалізованих навчальних сервісів.

      Раніше ми писали: Як організувати дистанційне навчання школярів – покрокова інструкція

      Найкращі онлайн-курси

      Khan Academy – повністю безкоштовна освітня платформа для школярів. На сайті є курси з математики, фізики, хімії, історії, фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп'ютерних наук та інші. Всі курси розділені на уроки, з можливістю перегляду відео і виконання практичних завдань.

      Coursera найбільша в світі платформа онлайн-навчання, що пропонує своїм 35 мільйонам слухачів майже 4 000 курсів. Навчальний контент тут розміщують такі провідні навчальні заклади світу як Єльський та Пенсільванський університети, а також такі топ-компанії як Google та IBM. Платформа пропонує своїм слухачам онлайн-курси з різних дисциплін: від курсів для старшокласників і студентів, до бізнесу та психології. Легше сказати, курсів на яку тему тут немає. Деякі курси мають українські субтитри.

      edX – тут ви знайдете безкоштовні онлайн-курси Гарварду, Стенфорду, найкращого політехнічного університету в світі MIT та багатьох інших. Програмування, іноземні мови, підприємництво, медицина і багато-багато іншого – обирайте, чого ваша душа забажає. А ще це платформа найбільш багата на курси Нобелівських лауреатів. Можете взяти курси з астрофізики Брайана Шмітда (Brian Schmidt). А можете вивчати економіку разом з лауреатом премії пам'яті Альфреда Нобеля Абхіджитом Банерджі (Abhijit Banerjee).

      Каталоги онлайн-курсів: як обрати найкращі курси?

      Якщо ще декілька років тому слухачі уважно слідкували за рідкісними анонсами нових курсів на провідних світових платформах навчання, то зараз головною проблемою стало обрати курс з багатьох тисяч наявних варіантів. На допомогу приходять агрегатори масових онлайн-курсів: зручні каталоги з великою кількістю вбудованих функцій. Найкращими з них є Coursetalk та Class-central. В кожному з агрегаторів ви можете порпатися у єдиному великому каталозі різноманітних онлайн-курсів від десятків різних пратформ. Тепер не потрібно витрачати час на те, щоб знайти цікаві вам курси на різних сайтах. Агрегатори публікують рейтинги онлайн-курсів та відгуки слухачів: надзвичайно зручний інструмент для вибору справді якісного контенту. Крім того агрегатори дозволяють легко знаходити онлайн-курси за певною темою, датою початку, мовою викладання та іншими параметрами.

      Вивчення англійської

      Duolingo – чудовий сервіс для тих, хто починає вивчати англійську з нуля. Навчання складається з цікавих інтерактивних вправ з елементами гри, а ефективність забезпечується використанням розробниками проекту найсучасніших наукових досліджень з вивчення іноземних мов.

      Memrise – ще один ефективний сервіс для інтерактивного вивчення мов на основі технік мнемонічного запам'ятовування (шляхом утворення асоціацій) та відкладеного повторення лексики.

      Lingualeo – всеохоплюючий сервіс вивчення англійської, що одночасно пропонує навчальні тексти, відео, інтерактивні вправи з відкладеним повторенням, індивідуальний словник та ще безліч інших можливостей. Користування сервісом максимально наближено до цікавої гри, тому користуватися їм буде цікаво як дорослим так і дітям.

      Вивчення програмування

      Година коду – сайт для дітей і підлітків, які хочуть спробувати навчитися програмувати. Сервіс пропонує одно-годинні цікаві інтерактивні проєкти на 45 мовах – однією з яких є українська. Приєднуйтесь до мільйонів учнів та вчителів у більш, як 180 країнах.

      Codecademy – відомий сервіс, що допоможе навчитися програмувати за допомогою інтерактивних вправ. Користувачам доступна ціла низка популярних мов програмування.

      Codecombat – розробники цієї гри пропонують дітям вчитися програмувати, збираючи скарби і перемагаючи супротивників, у найкращих традиціях рольових комп'ютерних ігор. При цьому під час гри користувачі навчаться всім базовим концепціям "дорослого" програмування.

      Читайте також: Коронавірус уб'є вдесятеро більше людей, ніж грип. Що повинен знати і робити кожен

      Інші сервіси

      Playmagnus – навчіться грати в шахи виконуючи цікаві інтерактивні вправи та граючи тренувальні партії разом з чемпіоном світу з шахів Магнусом Карлсеном.

      Yousician – ваш власний вчитель гри на гітарі, піаніно чи іншому музичному інструменті. Ви вчитеся грати, а додаток корегує та виправляє ваші помилки.

      Ну і, звичайно, не забувайте про повністю безкоштовні онлайн-курси українською мовою від Prometheus!

      Магнітні бурі у березні 2020 року: актуальний прогноз
      сьогодні
      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Публікації Освіта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Сивохо повторює штампи російської пропаганди: кому потрібен план примирення
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 13:03 Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони
      Ірина Полицька
      сьогодні , 12:00 Розсадники дезінформації: хто та де найбільше бреше
      Борис Немировський
      сьогодні , 10:00 Підсумки біатлонного сезону: історичне срібло України і драматична розв'язка у Контіолахті
      Михайло Гема
      сьогодні , 08:40 Пекельний тиждень уряду Шмигаля
      Андрій Вігірінський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук