Правильный карантин для детей и взрослых: онлайн-курсы со всего мира

Общенациональный карантин начался – все учебные заведения Украины переходят к дистанционному обучению. Чтобы провести следующие три недели с пользой и интеллектуальным удовольствием, предлагаю вам подборку лучших бесплатных учебных сайтов мира.

Підтягнути шкільні предмети з найкращими викладачами світу, пройти курс Нобелівського лауреата чи нарешті прокачати англійську з Гарвардом? Варто лише побажати – у вашому розпорядженні тисячі онлайн-курсів і дюжина спеціалізованих навчальних сервісів.

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Найкращі онлайн-курси

Khan Academy – повністю безкоштовна освітня платформа для школярів. На сайті є курси з математики, фізики, хімії, історії, фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп'ютерних наук та інші. Всі курси розділені на уроки, з можливістю перегляду відео і виконання практичних завдань.

Coursera – найбільша в світі платформа онлайн-навчання, що пропонує своїм 35 мільйонам слухачів майже 4 000 курсів. Навчальний контент тут розміщують такі провідні навчальні заклади світу як Єльський та Пенсільванський університети, а також такі топ-компанії як Google та IBM. Платформа пропонує своїм слухачам онлайн-курси з різних дисциплін: від курсів для старшокласників і студентів, до бізнесу та психології. Легше сказати, курсів на яку тему тут немає. Деякі курси мають українські субтитри.

edX – тут ви знайдете безкоштовні онлайн-курси Гарварду, Стенфорду, найкращого політехнічного університету в світі MIT та багатьох інших. Програмування, іноземні мови, підприємництво, медицина і багато-багато іншого – обирайте, чого ваша душа забажає. А ще це платформа найбільш багата на курси Нобелівських лауреатів. Можете взяти курси з астрофізики Брайана Шмітда (Brian Schmidt). А можете вивчати економіку разом з лауреатом премії пам'яті Альфреда Нобеля Абхіджитом Банерджі (Abhijit Banerjee).

Каталоги онлайн-курсів: як обрати найкращі курси?

Якщо ще декілька років тому слухачі уважно слідкували за рідкісними анонсами нових курсів на провідних світових платформах навчання, то зараз головною проблемою стало обрати курс з багатьох тисяч наявних варіантів. На допомогу приходять агрегатори масових онлайн-курсів: зручні каталоги з великою кількістю вбудованих функцій. Найкращими з них є Coursetalk та Class-central. В кожному з агрегаторів ви можете порпатися у єдиному великому каталозі різноманітних онлайн-курсів від десятків різних пратформ. Тепер не потрібно витрачати час на те, щоб знайти цікаві вам курси на різних сайтах. Агрегатори публікують рейтинги онлайн-курсів та відгуки слухачів: надзвичайно зручний інструмент для вибору справді якісного контенту. Крім того агрегатори дозволяють легко знаходити онлайн-курси за певною темою, датою початку, мовою викладання та іншими параметрами.

Вивчення англійської

Duolingo – чудовий сервіс для тих, хто починає вивчати англійську з нуля. Навчання складається з цікавих інтерактивних вправ з елементами гри, а ефективність забезпечується використанням розробниками проекту найсучасніших наукових досліджень з вивчення іноземних мов.

Memrise – ще один ефективний сервіс для інтерактивного вивчення мов на основі технік мнемонічного запам'ятовування (шляхом утворення асоціацій) та відкладеного повторення лексики.

Lingualeo – всеохоплюючий сервіс вивчення англійської, що одночасно пропонує навчальні тексти, відео, інтерактивні вправи з відкладеним повторенням, індивідуальний словник та ще безліч інших можливостей. Користування сервісом максимально наближено до цікавої гри, тому користуватися їм буде цікаво як дорослим так і дітям.

Вивчення програмування

Година коду – сайт для дітей і підлітків, які хочуть спробувати навчитися програмувати. Сервіс пропонує одно-годинні цікаві інтерактивні проєкти на 45 мовах – однією з яких є українська. Приєднуйтесь до мільйонів учнів та вчителів у більш, як 180 країнах.

Codecademy – відомий сервіс, що допоможе навчитися програмувати за допомогою інтерактивних вправ. Користувачам доступна ціла низка популярних мов програмування.

Codecombat – розробники цієї гри пропонують дітям вчитися програмувати, збираючи скарби і перемагаючи супротивників, у найкращих традиціях рольових комп'ютерних ігор. При цьому під час гри користувачі навчаться всім базовим концепціям "дорослого" програмування.

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Інші сервіси

Playmagnus – навчіться грати в шахи виконуючи цікаві інтерактивні вправи та граючи тренувальні партії разом з чемпіоном світу з шахів Магнусом Карлсеном.

Yousician – ваш власний вчитель гри на гітарі, піаніно чи іншому музичному інструменті. Ви вчитеся грати, а додаток корегує та виправляє ваші помилки.

Ну і, звичайно, не забувайте про повністю безкоштовні онлайн-курси українською мовою від Prometheus!