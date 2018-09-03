Что может спасти жизнь украинским военным на передовой: красноречивое видео

Украинские военные сняли видеоролик, в котором рассказывают, от чего может зависеть жизнь человека – жизнь военнослужащих, привлеченных к выполнению задач в рамках ООС, а то и просто бойцов на учениях.

Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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Как отмечают авторы, говорится о средствах защиты, которые спасают жизни, но только в том случае, когда они – на тебе, поскольку, "когда пуля попадает в бронежилет – могут сломаться ребра, однако сохранится жизнь".

"Плита, которая внутри бронежилета, она на самом деле выдерживает пулю АК-47", – рассказал военный, в которого попали осколки мины.

По его словам, в бронежилетах многое застревает.

"Осколков, пуль и так далее. И, в принципе, это спасает жизненно важные органы", – добавил военный с "Закарпатского Легиона" с позывным "Удача".

Имеет он и личный опыт – в свое время в него попали пули калибра 5,45 миллиметра.