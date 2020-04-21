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      Что не сделал Зеленский: Шабунин о реформах президента

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      Віталій Шабунін / 24 канал

      Часть обязательств Зеленский выполнил, – например, незаконное обогащение. Что он не исполнил и чего от него ждали – это судебная реформа.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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      "Что он не сделал? Не реформирована СБУ. Более того, законопроект, который он подал в парламент, прямо противоречит тому, под чем он подписался перед выборами", – заявил Виталий Шабунин.

      Что касается ГБР, да, Трубу уволили, но сначала его заменили Венедиктовой. Теперь там исполняет обязанности ключевого человека – адвокат Януковича,
      – сообщил Шабунин.

      Глава Центра противодействия коррупции объяснил, что надо разделять части, когда Генеральным прокурором был Александр Рябошапка и когда на этом посту оказалась Венедиктова. Что произошло по представлению депутатов из "Слуги народа" – Антона Полякова, Александра Дубинского и компании Коломойского.

      Когда генпрокурором был Рябошапка, то в НАБУ были возвращены дела, которые уже давно были отданы на гниение в Нацполицию. Например, дело Бахматюка, который является экс-владельцем VAB Банка и скрывается заграницей. Сейчас, когда его почти поймали, он готов отдать 8 миллиардов в бюджет, лишь бы не сесть. Венедиктова придя ищет, как это дело забрать у НАБУ и отдать в СБУ, например.

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Виталий Шабунин - новости Олег Бахматюк Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова СБУ Руслан Рябошапка НАБУ
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