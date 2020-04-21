Що не зробив Зеленський: Шабунін про реформи президента
Частину зобов'язань Зеленський виконав, наприклад, незаконне збагачення. Що він не зробив й чого від нього чекали – це судова реформа.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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"Чого він не зробив? Не реформував СБУ. Більше того, законопроєкт, який він подав в парламент прямо суперечить тому, під чим він підписався перед виборами", – заявив Віталій Шабунін.
Щодо ДБР, так, Трубу звільнили, але спочатку його замінили на Венедіктову. Тепер там виконує обов'язки ключової людини – адвокат Януковича,
– повідомив Шабунін.
Голова Центру протидії корупції пояснив, що треба розділяти частини, коли генеральним прокурором був Олександр Рябошапка і коли на цій посаді опинилася Венедиктова. Що сталося за поданням депутатів зі "Слуги народу" – Антона Полякова, Олександра Дубінського і компанії Коломойського.
Ірина Венедіктова / Фото news.liga.net
Коли генпрокурором був Рябошапка, то в НАБУ були повернуті справи, які вже давно були віддані на гниття в Нацполіцію. Наприклад, справа Бахматюка, який є ексвласником VAB Банку і ховається закордоном. Зараз, коли його майже наздогнали, він готовий віддати 8 мільярдів в бюджет, аби лише не сісти. Венедіктова ж шукає, як цю справу забрати в НАБУ і віддати в СБУ, наприклад.
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