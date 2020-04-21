21:49
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Що не зробив Зеленський: Шабунін про реформи президента

      - Читать новость на русском
      Віталій Шабунін / 24 канал

      Частину зобов'язань Зеленський виконав, наприклад, незаконне збагачення. Що він не зробив й чого від нього чекали – це судова реформа.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Цікаво: Судові засідання в умовах карантину: Зеленський підписав законопроєкт

      "Чого він не зробив? Не реформував СБУ. Більше того, законопроєкт, який він подав в парламент прямо суперечить тому, під чим він підписався перед виборами", – заявив Віталій Шабунін.

      Щодо ДБР, так, Трубу звільнили, але спочатку його замінили на Венедіктову. Тепер там виконує обов'язки ключової людини – адвокат Януковича,
      – повідомив Шабунін.

      Голова Центру протидії корупції пояснив, що треба розділяти частини, коли генеральним прокурором був Олександр Рябошапка і коли на цій посаді опинилася Венедиктова. Що сталося за поданням депутатів зі "Слуги народу" – Антона Полякова, Олександра Дубінського і компанії Коломойського.


      Ірина Венедіктова / Фото news.liga.net

      Коли генпрокурором був Рябошапка, то в НАБУ були повернуті справи, які вже давно були віддані на гниття в Нацполіцію. Наприклад, справа Бахматюка, який є ексвласником VAB Банку і ховається закордоном. Зараз, коли його майже наздогнали, він готовий віддати 8 мільярдів в бюджет, аби лише не сісти. Венедіктова ж шукає, як цю справу забрати в НАБУ і віддати в СБУ, наприклад.

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Віталій Шабунін - новини Олег Бахматюк Державне бюро розслідувань Ірина Венедіктова СБУ Руслан Рябошапка НАБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Коронавірус у Швеції: карантин запровадили, але працюють ресторани, садочки, школи та спортзали
      Андрій Шляхтін
      сьогодні , 07:05 Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити
      Ярослав Голобородько