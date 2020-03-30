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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Судові засідання в умовах карантину: Рада схвалила новий законопроєкт

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      Рада дозволила проводити деякі судові засідання у режимі онлайн / legalhub.online

      Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт про особливості ведення розгляду судових проваджень в умовах карантину. Як пояснили автори проєкту закону, він має на меті убезпечити дотримання прав людини у кримінальному провадженні, а також гарантувати надання дозволу на проведення невідкладних слідчих дій в умовах карантину.

      Законопроєкт про особливості судових засідань в умовах карантину доступний на сайті Верховної Ради України під №3276. Його підтримали 274 депутати.

      До слова Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція

      Що передбачає законопроєкт

      Законопроєкт передбачає, що у разі коли в умовах карантину неможливо визначити суддю у конкретному суді для розгляду справи, вноситься клопотання про її передачу до іншого суду.

      Після цього не пізніше як за 24 години після такого клопотання голова суду апеляційної інстанції розглядає питання про передачу справи до іншого суду. У такому разі спори про підсудність судів не допускаються.

      Якщо суддя у визначений законом термін (2 доби) не може розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу, справу може бути передано іншому судді.

      Крім цього, закон встановлює, що суддя у справі з власної ініціативи може ухвалити проведення засідання у режимі відеоконференції. У такому разі усі сторони процесу мають бути повідомлені про це заздалегідь.

      коронавірус, карантин, обмеження
      Обмеження в Україні на період карантину / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Законодавство Судді
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