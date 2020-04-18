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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Судді обурені, що їм зменшили зарплати до 47 тисяч гривень

      - Читать новость на русском
      Зарплати суддям зменшили до 47 тисяч / unsplash.com

      Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до держбюджету, скоротивши суму зарплат чиновників та суддів до 10 мінімальних зарплат. Ці скорочення діятимуть лише на період карантину, однак служителів Феміди це неабияк обурило, і вони назвали таке рішення неконституційним.

      Вища рада правосуддя заявила, що зменшення виплат суддям порушує конституційні гарантії незалежності суддів і судової влади загалом. Про це мовиться у консультативному висновку Вищої ради правосуддя.

      Важливо Президент Зеленський підписав зміни до бюджету-2020

      ВРП вважає, що запропоновані зміни не відповідають визначеному Конституцією України принципу верховенства права.

      Вважаємо, що законопроєкт № 3279-д у частині доповнення Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" статтею 29 порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової гілки влади в цілому,
      – наголосили у ВРП.

      Зауважимо, що у суддів справді має бути висока зарплата, аби вони не вимагали хабарів та не були маріонетками у руках заможних людей. Однак через поширення COVID-19 та економічну кризу, спричинену ним, Україна повинна була переглянути державний бюджет на 2020 рік.

      Зрештою 13 квітня Верховна Рада схвалила відповідні зміни до Державного бюджету України на 2020 рік. За це рішення проголосували 249 народних депутатів. За багатьма напрямками державні програми довелося скоротити.

      Найбільше скоротили такі напрями:

      • виплата пільг та житлових субсидій (-8,2 мільярда гривень);

      • фінансування Державного фонду регіонального розвитку (-2,6 мільярда гривень);

      • розвиток фізичної культури та спорту (-2,3 мільярда гривень);

      • субвенція на розвиток об’єднаних територіальних громад (-2,1 мільярда гривень);

      • функціонування Фонду енергоефективності (-1,6 мільярда гривень);

      • субвенція на соціальний захист педагогічних працівників (-1,55 мільярда гривень);

      • виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю тощо (-1,3 мільярда гривень);

      • перепис населення (-1,2 мільярда гривень);

      • субвенція на місцеві вибори (-1,15 мільярда гривень);

      • субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (-1 мільярда гривень).


      Найбільше скоротили у бюджеті / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Зарплата Новини України Гроші Верховна Рада Бюджет 2020 Бюджет Вища рада правосуддя Законодавство Судді
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