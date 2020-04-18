19:10
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Судьи возмущены, что им уменьшили зарплаты до 47 тысяч гривен

      - Читати новину українською
      Зарплаты судьям уменьшили до 47 тысяч / unsplash.com

      Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет, сократив сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. Эти сокращения будут действовать только на период карантина в Украине. Однако служителей Фемиды это изрядно возмутило, они назвали такое решение неконституционным.

      Высший совет правосудия заявил, что уменьшение выплат судьям нарушает конституционные гарантии независимости судей и судебной власти в целом. Об этом говорится в консультативном заключении Высшего совета и правосудия.

      Важно Президент Зеленский подписал изменения в бюджет-2020

      ОРУ считает, что предложенные изменения не соответствуют определенному Конституцией Украины принципа верховенства права.

      Считаем, что законопроект № 3279-д в части дополнения Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 29 нарушает конституционные гарантии независимости судей, так и судебной ветви власти в целом,
      – подчеркнули в ВРП.

      Заметим, что у судей действительно должна быть высокая зарплата, чтобы они не требовали взяток и не были марионетками в руках богатых людей. Однако из-за распространения COVID-19 и экономический кризис, вызванный им, Украина должна была пересмотреть государственный бюджет на 2020 год.

      В конце концов, 13 апреля Верховная Рада приняла соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 249 народных депутатов. По многим направлениям государственные программы пришлось сократить.

      Больше всего сократили такие направления:

      • выплата льгот и жилищных субсидий (-8,2 миллиарда гривен);
         
      • финансирование Государственного фонда регионального развития (-2,6 миллиарда гривен);
         
      • развитие физической культуры и спорта (-2,3 миллиарда гривен);
         
      • субвенция на развитие объединенных территориальных общин (-2,1 миллиарда гривен);
         
      • функционирования Фонда энергоэффективности (-1,6 миллиарда гривен);
         
      • субвенция на социальную защиту педагогических работников (-1,55 миллиарда гривен);
         
      • выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и тому подобное (-1,3 миллиарда гривен);
         
      • перепись населения (-1,2 миллиарда гривен);
         
      • субвенция на местные выборы (-1,15 миллиарда гривен);
         
      • субвенция на реализацию программы "Способна школа для лучших результатов" (-1 миллиарда гривен).


      Больше всего сократили в бюджете / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Зарплата Деньги Верховная Рада Бюджет 2020 Бюджет Высший совет правосудия Законодательство Судьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Ошибки во Всеукраинской школе онлайн: чего добились хейтер?
      Блог Соцмережі
      сегодня , 16:30 Как церковь занимается бизнес-лоббизмом в Украине: резонансные случаи
      Сергій Лещенко