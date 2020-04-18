Судьи возмущены, что им уменьшили зарплаты до 47 тысяч гривен
Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет, сократив сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. Эти сокращения будут действовать только на период карантина в Украине. Однако служителей Фемиды это изрядно возмутило, они назвали такое решение неконституционным.
Высший совет правосудия заявил, что уменьшение выплат судьям нарушает конституционные гарантии независимости судей и судебной власти в целом. Об этом говорится в консультативном заключении Высшего совета и правосудия.
Важно Президент Зеленский подписал изменения в бюджет-2020
ОРУ считает, что предложенные изменения не соответствуют определенному Конституцией Украины принципа верховенства права.
Считаем, что законопроект № 3279-д в части дополнения Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 29 нарушает конституционные гарантии независимости судей, так и судебной ветви власти в целом,
– подчеркнули в ВРП.
Заметим, что у судей действительно должна быть высокая зарплата, чтобы они не требовали взяток и не были марионетками в руках богатых людей. Однако из-за распространения COVID-19 и экономический кризис, вызванный им, Украина должна была пересмотреть государственный бюджет на 2020 год.
В конце концов, 13 апреля Верховная Рада приняла соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 249 народных депутатов. По многим направлениям государственные программы пришлось сократить.
Больше всего сократили такие направления:
- выплата льгот и жилищных субсидий (-8,2 миллиарда гривен);
- финансирование Государственного фонда регионального развития (-2,6 миллиарда гривен);
- развитие физической культуры и спорта (-2,3 миллиарда гривен);
- субвенция на развитие объединенных территориальных общин (-2,1 миллиарда гривен);
- функционирования Фонда энергоэффективности (-1,6 миллиарда гривен);
- субвенция на социальную защиту педагогических работников (-1,55 миллиарда гривен);
- выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и тому подобное (-1,3 миллиарда гривен);
- перепись населения (-1,2 миллиарда гривен);
- субвенция на местные выборы (-1,15 миллиарда гривен);
- субвенция на реализацию программы "Способна школа для лучших результатов" (-1 миллиарда гривен).
Читайте также
-
Спиленные зубы и пытки током: почему экс-боевики не захотели возвращаться к "своим"сегодня , 15:16
-
В Польше продлили легальные сроки пребывания для украинцевсегодня , 12:39
-
Украинцы массово возвращаются домой на Пасху, на границе ажиотаж: видеосегодня , 16:14
-
Десятки людей в Днепре стояли в очереди в Троицкую церковь: полиция открыла делосегодня , 17:33
-
Рекордное количество случаев коронавируса за последние два дня: предостережение Зеленскогосегодня , 16:06
-
Как выглядит село на Житомирщине, которое выгорело дотла: фотосегодня , 14:57